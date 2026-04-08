El PSV envía un «regalo» muy especial al Volendam como agradecimiento por el empate contra el Feyenoord

El PSV agradeció con humor al FC Volendam tras proclamarse campeón de liga. Ya se habían intercambiado bromas, y los de Eindhoven cumplieron su palabra.

El sábado el PSV venció 4-3 al Utrecht, pero aún necesitaba que el Feyenoord tropezara. Y así fue: los de Róterdam empataron 0-0 con el Volendam.

«Aún no he recibido ningún mensaje de Joey (Veerman, ed.), pero sí espero que nos llegue una bonificación», bromeó Henk Veerman en ESPN al final del partido. «Eso aún tenemos que discutirlo. Joey, enhorabuena, ¿eh?».

En la fiesta del martes, Joey repitió entre risas: «Aún tenemos que hablar de eso».

Según el Noordhollands Dagblad, el PSV cumplió: el miércoles el chófer de Bavaria llegó al complejo de entrenamiento con diez bandejas de cerveza del PSV.

Henk recogió la primera lata, personalizada con el nombre y el dorsal de Joey. La mayoría de los jugadores ignoraron las cervezas, pues el viernes les aguarda otro compromiso liguero contra el FC Twente.