El PSV cumplió con su obligación deportiva al vencer sin complicaciones al Sparta

El PSV venció 0-2 al Sparta Rotterdam el sábado en Het Kasteel. Ricardo Pepi marcó justo antes del descanso e Ismael Saibari sentenció al final. El Sparta creó poco peligro.

Peter Bosz dio minutos a jugadores con poca acción, como el joven Noah Fernández. Ryan Flamingo reemplazó en la defensa al lesionado Jerdy Schouten, y el debutante de 17 años Fabian Merién entró en los últimos minutos.

El encuentro comenzó con un emotivo minuto de silencio en memoria del icono de Sparta, Charles van der Steene. Tras el pitido inicial, el PSV buscó golpear rápido: Yarek Gasiorowski cabeceó a la red en menos de un minuto, pero el VAR anuló el tanto por mano de Guus Til en la jugada previa.

El partido fue abierto: Flamingo evitó la roja tras una falta a Mito, y el Sparta respondió con un libre directo y un córner. El PSV perdió balones, pero siguió creando peligro.

A mitad de la primera parte el partido se detuvo unos minutos por el humo de los fuegos artificiales lanzados desde la grada visitante. Poco antes, Ismael Saibari había golpeado el poste. Tras la reanudación, Ricardo Pepi falló una ocasión clara al rematar fuera desde cerca.

Sin embargo, en el añadido de la primera parte, Ricardo Pepi cabeceó un gran centro de Til: 0-1. El Sparta protestó una posible falta previa, pero el gol subió al marcador y el PSV se retiró con ventaja.

Tras el descanso, el partido fue tranquilo. El Sparta intentó presionar, pero no pudo con el control del PSV. La mejor ocasión la tuvo Joshua Kitolano, que falló un buen centro.

En los últimos minutos, el PSV sentenció: Driouech asistió a Saibari, que definió solo ante el portero (0-2). Ahí se acabó la resistencia del Sparta y el partido murió sin más sobresaltos.