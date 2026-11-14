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La salida de Kevin De Bruyne del Napoli está cada vez más cerca. El belga, de 35 años, despierta un gran interés en el PSV y, según Angelo Forgione, el club napolitano no descartará de entrada un traspaso en el mercado de invierno. En Radio Tutto Napoli, el periodista italiano también apunta un posible precio de venta.

Forgione es crítico con el rendimiento de De Bruyne, quien, a su juicio, no ha cumplido las altas expectativas desde su llegada en 2025. «Tenemos que sopesar los costes y los beneficios de lo que De Bruyne le ha aportado al Napoli en un año y medio. Es un jugador que cuesta mucho dinero, pero sus actuaciones no han sido excepcionales. Ha sido tanto un placer como una carga», afirmó el periodista.

El estado físico del excentrocampista del Manchester City es lo que más preocupa a Forgione. «Desde su llegada quizá haya jugado la mitad de los partidos, principalmente por problemas físicos que también tienen que ver con su edad. Desde luego, ya no está en el mejor momento de su carrera. Esperábamos mucho más de él».

Además, Forgione señala la difícil relación entre De Bruyne y sus entrenadores. «Le ha costado adaptarse a sus posiciones en el campo, no estaba contento con ciertas decisiones de Antonio Conte y probablemente tampoco le convencen del todo las decisiones de Max Allegri».

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Forgione cree que De Bruyne vive sus últimos meses en el Napoli, aunque no descarta que la relación termine ya en enero. «Creo que su aventura acabará en junio en cualquier caso». El contrato de De Bruyne vence entonces. «Si el Napoli y el jugador deciden adelantar la ruptura a enero, yo no haría un drama de ello».

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Forgione tampoco ve grandes obstáculos económicos para una salida anticipada. «Hasta ahora ha sido un jugador útil, pero no siempre tan decisivo como se esperaba. Por eso no creo que el Napoli pueda aceptar que se marche por una cantidad de entre cinco y diez millones de euros. La mayor ventaja probablemente ni siquiera sería el dinero del traspaso, sino el ahorro de su elevadísimo salario».

Sus declaraciones llaman la atención por el gran interés del PSV. Según La Gazzetta dello Sport, el club de Eindhoven ya se ha puesto en contacto con el Napoli para aclarar la situación de De Bruyne. El club italiano tiene una opción unilateral para ampliar un año el contrato del belga.

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El PSV ha preguntado específicamente si el Napoli tiene previsto ejercer esa opción. Además, el club de Eindhoven estudia si es posible negociar la llegada de De Bruyne, quizá incluso durante el mercado de invierno. El centrocampista, por su parte, mantiene abiertas todas las opciones. «He recibido varios mensajes; veremos qué pasa», declaró anteriormente.

Curiosamente, el Napoli también se ha fijado en un jugador del PSV. La Gazzetta dello Sport informó el sábado de que Sven Mijnans está muy presente en los planes del director deportivo Giovanni Manna, que lleva tiempo siguiendo al centrocampista de 26 años. El diario deportivo italiano describe a Mijnans como una «fuerza de la naturaleza» y lo considera un posible sucesor de De Bruyne.