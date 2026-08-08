El PSV confirma la llegada de Kodai Sano, que llega procedente del NEC por una cantidad récord

Kodai Sano ya es oficialmente jugador del PSV, según ha anunciado el club de Eindhoven a través de sus canales oficiales. El centrocampista de 22 años llega procedente del NEC y firma un contrato hasta mediados de 2031 en el Philips Stadion.

«Veo este traspaso como el siguiente paso ideal en mi carrera», reaccionó Sano en la web del PSV, donde lucirá el dorsal 24. «El PSV es un gran club, y eso se refleja en todo. Además, me atraen mucho el carácter y la forma de jugar del entrenador principal».

«Incluso habla un poco de japonés, por su propio pasado en el JEF United. Es muy bonito, por supuesto. No puedo esperar para saltar al campo aquí. Voy a luchar por el PSV con todo lo que tengo, cada día de nuevo».

Earnest Stewart, director de fútbol del PSV, también se mostró satisfecho con la llegada de Sano. «Lo vemos como un número 6 con mucho dinamismo en su juego. Kodai puede aportar una enorme intensidad, encaja perfectamente en la forma de jugar del PSV y además tiene un gran potencial de crecimiento».

«Además, a pesar de su juventud, ya ha demostrado que puede rendir bajo presión y que se atreve a asumir responsabilidades. Vemos a Kodai como un refuerzo muy valioso», añadió Stewart.

PSV y NEC no han hecho declaraciones sobre el importe exacto del traspaso. Eso sí, el NEC sí habla de un «récord de traspaso». Según se informa, el NEC recibirá quince millones de euros, incluidos bonus, por el centrocampista defensivo. El anterior récord estaba en manos de Basar Önal, que a principios de este verano se marchó al Lille OSC.

Sano, que todavía tenía contrato en Nimega hasta mediados de 2028, jugó en el NEC desde 2023. En total, el internacional japonés disputó 98 partidos con el club, en los que marcó doce goles.