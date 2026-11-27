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Según las informaciones, el Paris Saint-Germain ha vuelto a preguntar por el delantero del Atlético de Madrid Julian Alvarez ante las graves lesiones que afectan a su ataque de cara a enero. El renovado interés del campeón de Europa también mantiene alerta al Arsenal, que lleva tiempo siguiendo al jugador, aunque tanto el club español como el entorno del futbolista descartan una salida a mitad de temporada.

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El PSG sufre dos graves bajas en ataque

Según TEAMtalk, el PSG estudia el mercado de delanteros después de que Desire Doue y Khvicha Kvaratskhelia sufriesen lesiones que les impedirán jugar lo que resta de temporada. Aunque el club francés ya tiene varios extremos en su lista de posibles fichajes, también ha preguntado por la disponibilidad de Alvarez. Sin embargo, el Atlético no tiene intención de venderlo a mitad de temporada y los representantes del delantero insisten en que no se contempla un traspaso en enero.

Simeone respalda al delantero argentino, de nuevo en forma

Fuentes de Madrid recalcan que Alvarez no busca salir en invierno, especialmente ahora que atraviesa un buen momento tras quedar fuera de los planes de Diego Simeone al principio de la temporada. El jugador de 25 años ha recuperado su mejor nivel en sus últimos 10 partidos con su club y su selección, en los que ha aportado seis goles y cuatro asistencias, incluido un tanto en la victoria del miércoles ante el Viking en la Champions League .

Tras esa victoria, Simeone reafirmó públicamente su confianza en el delantero: «Estoy contento con él. Le quiero como persona y voy a respaldarlo como futbolista. No hay jugada que no pase por él y que no sea importante. No tengo ninguna duda. Para llegar adonde queremos estar, necesitamos al mejor Julian Alvarez».

El Arsenal sigue atento a su situación

Tanto el PSG como el Arsenal siguieron al internacional argentino durante el verano, cuando se desarrolló una negociación por su posible traspaso al Barcelona. Aunque Alvarez quería explorar la posibilidad de irse a Cataluña, el Atlético se mantuvo firme y bloqueó su salida, lo que llevó al exdelantero del Manchester City a regresar a la capital española y pedir disculpas.

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El informe señala que el Arsenal está al tanto de que el PSG ha retomado los contactos y sigue viendo a Alvarez como un jugador capaz de mejorar considerablemente el ataque de Mikel Arteta. Las esperanzas del Arsenal de cerrar una operación a mitad de temporada incluso aumentaron el mes pasado ante las informaciones de que Martin Zubimendi podría ser ofrecido en un intercambio .

Se avecina una pugna por su fichaje en verano

Con Simeone decidido a sacar la mejor versión de Alvarez, su traspaso en enero está descartado tanto para el PSG como para el Arsenal. Es probable que el campeón francés tenga que recurrir este invierno a los extremos de su lista para cubrir las bajas de Doue y Kvaratskhelia. No obstante, se espera que al final de la temporada se desate otra importante pugna por el fichaje del argentino.