El PSG se une a WHOOP para redefinir el entrenamiento, la recuperación y la experiencia de los aficionados

El París Saint-Germain anuncia una colaboración plurianual con WHOOP, por la que la empresa de tecnología wearable se convierte en el proveedor oficial de dispositivos de salud y fitness del club hasta 2029. El acuerdo convierte a WHOOP en socio premium tanto del equipo masculino como del femenino, lo que subraya el continuo esfuerzo del PSG por situarse a la vanguardia de la innovación en el fútbol de élite.

El PSG apuesta por el rendimiento basado en datos con la tecnología de WHOOP

Como parte de la colaboración, los jugadores del PSG tendrán acceso a la avanzada tecnología de dispositivos wearables de WHOOP, diseñada para ofrecer información en tiempo real sobre parámetros fisiológicos clave, como la frecuencia cardíaca, la variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC), el sueño, la tensión y el estrés.

El objetivo es sencillo: optimizar el rendimiento.

Al convertir los datos en recomendaciones personalizadas, los jugadores y el personal técnico podrán ajustar las cargas de entrenamiento, mejorar los ciclos de recuperación y gestionar mejor la condición física general a lo largo de una temporada exigente.

Richard Heaselgrave, director de ingresos del PSG, afirmó que esta colaboración refleja la ambición general del club de superar los límites en materia de rendimiento y bienestar. «Con WHOOP, damos un nuevo paso adelante al permitir que los deportistas comprendan mejor y mejoren su condición física mediante tecnología puntera», declaró. «Esta colaboración refleja nuestra ambición de hacer que el rendimiento sea más accesible, al tiempo que ayudamos a todos a cuidar mejor de su bienestar y recuperación».

Una colaboración pensada para el fútbol moderno

La colaboración va más allá del vestuario. El PSG y WHOOP posicionan este acuerdo como parte de un cambio más amplio en el deporte de élite, que sitúa la salud, la recuperación y los datos de los deportistas en el centro de la toma de decisiones.

El vicepresidente de Marketing Global de WHOOP, Brian Curtin, destacó la envergadura global de esta oportunidad. «El París Saint-Germain es una de las marcas más influyentes del mundo, no solo en el deporte, sino en la cultura global», afirmó. «Juntos, estamos redefiniendo el rendimiento, proporcionando a los deportistas y a los aficionados las herramientas para comprender sus cuerpos, entrenar de forma más inteligente, recuperarse mejor y rendir al máximo nivel».

Los aficionados se beneficiarán de nuevas iniciativas

Los seguidores también se verán involucrados en la colaboración a través de una serie de activaciones globales a lo largo de la temporada. Desde los eventos PSG Run hasta las experiencias ICP – La Maison, la colaboración tiene como objetivo conectar a los aficionados con los mismos datos de rendimiento que utilizan los jugadores de élite.

La marca WHOOP hará su debut en el Parc des Princes durante el próximo partido del PSG en la Ligue 1, apareciendo en pantallas LED, carteles 3D en las esquinas y plataformas digitales del día del partido.

El PSG sigue liderando dentro y fuera del campo

Tras haber conquistado su primer título de la Liga de Campeones de la UEFA en 2025, el PSG sigue ampliando su influencia tanto dentro como fuera del campo. Con una base de seguidores global de más de 500 millones de personas y una reputación cada vez mayor en la intersección entre el deporte, la moda y la cultura, colaboraciones como esta consolidan aún más su posición como uno de los clubes de fútbol más innovadores.

Al asociarse con WHOOP hasta 2029, el PSG apuesta por un futuro en el que los datos, la ciencia y el rendimiento vayan de la mano, y en el que las pequeñas mejoras puedan marcar la diferencia en lo más alto del deporte.