El PSG se alía con WHOOP: cómo los aficionados pueden entrenar como los profesionales gracias a datos de rendimiento de élite

El París Saint-Germain se ha asociado con WHOOP para mejorar el rendimiento de sus jugadores.

La marca de tecnología wearable les ofrecerá datos en tiempo real sobre recuperación, esfuerzo y sueño, los mismos parámetros que usan los deportistas de élite mundial.

Pero la alianza no se limita al Parc des Princes.

Los aficionados también pueden acceder a estos datos y entrenar mejor desde hoy.

¿Qué es WHOOP y por qué lo usa el PSG?

WHOOP es una pulsera sin pantalla que usa datos para ayudar a mejorar el rendimiento.

Usado por equipos de élite y deportistas de todo el mundo, realiza un seguimiento continuo de:

Niveles de recuperación

La calidad del sueño

Esfuerzo diario

Estrés y bienestar general.

Cada día, los usuarios reciben una puntuación de recuperación que indica si deben esforzarse más o descansar, factor clave en entornos de alto rendimiento como el del PSG.

Entrena como el PSG: lo que realmente obtienes

La colaboración se basa en una idea central: un entrenamiento más inteligente gracias a mejores datos.

Con WHOOP, puedes:

Saber cuándo esforzarte o descansar gracias a los datos diarios de recuperación

gracias a los datos diarios de recuperación Mejorar la calidad del sueño con recomendaciones personalizadas

con recomendaciones personalizadas Controlar la carga física para prevenir el agotamiento

para prevenir el agotamiento Desarrollar hábitos de rendimiento constantes, como los atletas de élite

Es el mismo método que se usa en el fútbol de élite, ahora al alcance de quienes quieren mejorar su forma física.

Por qué WHOOP destaca frente a otros dispositivos wearables

A diferencia de los rastreadores de fitness tradicionales, WHOOP está diseñado exclusivamente para el rendimiento.

Sin pantalla, sin distracciones, solo datos.

Centrado exclusivamente en la recuperación y la optimización del entrenamiento

Confían en él atletas y equipos de élite.

Para futbolistas y entusiastas del fitness, muestra cómo responde tu cuerpo al ejercicio.

Desde las estrellas del PSG hasta los deportistas de a pie.

En el PSG, las pequeñas mejoras marcan la diferencia, y eso ofrece WHOOP.

Al monitorizar la recuperación, el sueño y la carga de trabajo, los jugadores ajustan sus rutinas durante la temporada.

Ahora, los aficionados pueden aplicar estos mismos principios a su entrenamiento, ya sea para mejorar su forma física en los partidos, su rendimiento en el gimnasio o su bienestar general.

¿Por qué probar WHOOP?

Si buscas mejorar rendimiento, recuperación y constancia, WHOOP te da una ventaja basada en datos.

Es especialmente útil para: