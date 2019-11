El PSG responde a Zidane por Mbappé: "Es nuestro jugador"

Thomas Tuchel respondió al técnico del Real Madrid después de que dijera que está "enamorado de Mbappé desde hace tiempo".

Zinedine Zidane nunca ha ocultado su deseo de poder tener en el a Kylian Mbappé. Este mismo lunes a horas de enfrentarse al jugador francés y al en la UEFA ha asegurado que está enamorado del jugador pero el club francés le ha respondido recordándole la realidad.

Zidane: "Estoy enamorado de Mbappé desde hace tiempo"

"No sé cuanto está enamorado Zidane de Mbappé, pero lo más importante es que Kylian es jugador del PSG. A veces amamos las cosas que no podemos tener. Estuve en Ginebra hace dos semanas con Zidane y no hablamos de Mbappé. ¿Qué puede decir un francés de Mbappé? Todo el mundo sabe que a él le encanta Kylian como todos los entrenadores. No estoy enfadado por sus declaraciones", aseguró en rueda de prensa el técnico parisino Thomas Tuchel.

Anima a Mbappé a renovar y no piensa en su salida: "Kylian es nuestro jugador. Estamos intentando crear un equipo para él. No quiero reflexionar sobre una salida de él en un futuro"

¿Es más importante Neymar o Mbappé?: "Si yo respondo a esta pregunta, cogeré a mi cuerpo técnico en el hotel y nos iremos del equipo. No puedo decir si me gusta más un jugador que a otro. Es lo más importante".

El artículo sigue a continuación

Courtois: "No es una revancha contra el PSG"

El once y elegir tres entre Icardi, Di María, Mbappé, Neymar y Cavani: "Las decisiones difíciles están por llegar. Tengo una gran confianza en mi equipo y en mis jugadores para que acepten las decisiones duras en lo personal".

El 3-0 de la ida: "La ida es un partido completamente diferente al de mañana. El Real Madrid jugó en el escenario más complicado de la Champions. Con Ramos, son un equipo distinto. Y están en una buena racha. Pero con Neymar y Mbappé, somos más peligrosos".