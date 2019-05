El PSG respalda a Thomas Tuchel extendiendo su contrato hasta 2021

Tuchel, que no descartó que Neymar y Mbappé salgan del PSG, sí seguirá en el proyecto

Los jeques confían en él. Si alguien tenía alguna duda de qué iba a pasar con el entrenador del , pues resulta que seguirá ligado al proyecto. Así lo ha anunciado el club parisino, a través de un comunicado oficial, donde explica que Thomas Tuchel ha ampliado su contrato con el PSG hasta el año 2021. En las últimas semanas se había rumoreado muchísimo que había cierto ambiente de tensión con el técnico alemán y también se había especulado muchísimo acerca de su relación con Kylian Mabppé, la gran estrella del PSG.

El caso es que el PSG ha querido zanjar los rumores y ha anunciado que Tuchel seguirá siendo su entrenador. El comunicado oficial reza así: "El Paris Saint-Germain se complace en anunciar la extensión del contrato de Thomas Tuchel para otra temporada. El técnico alemán está vinculado hasta el 30 de junio de 2021 con el club de la capital".

Hace unos días, el propio Tuchel comentó que no tenía ningíun tipo de problemas con Mbappé y Neymar, que confiaba en el club y que era feliz en París. Además, explicó que, como a todo entrenador, le gustaría contar siempre con sus dos grandes estrellas, aunque sabe que en fútbol todo puede cambiar. Tuchel dijo "esto es fútbol, así que cualquier cosa puede pasar. No soy ingenuo, la ventana de mercado es una locura y muchos clubes quieren comprar. Si me lo preguntas lo que quiero como entrenador, entonces sí, quiero que se queden aquí". Lo que está claro es que Tuchel no se va del PSG, se queda. Al menos, hasta junio de 2021.