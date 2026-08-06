El PSG presenta una oferta enormemente mejorada por la estrella del Ajax, Godts

El Paris Saint-Germain tiene previsto volver a dirigirse al Ajax por Mika Godts. El gigante francés prepara, según De Telegraaf, una oferta considerablemente mejorada, después de que los de Ámsterdam rechazaran de forma tajante una primera propuesta.

El PSG ofreció inicialmente 40 millones de euros, más cinco millones de euros en posibles bonus. Para el Ajax eso fue claramente insuficiente, por lo que la propuesta fue descartada de inmediato.

Poco después de la victoria por 3-1 sobre el Shelbourne en la tercera ronda previa de la Conference League, sale a la luz que los parisinos no tienen intención de rendirse. Godts marcó ante el equipo irlandés, falló un penalti y fue sustituido entre aplausos del público poco antes del final en el Johan Cruijff ArenA.

La nueva oferta del PSG se situaría entre los 50 y los 55 millones de euros. Con ello, el club de París eleva la cantidad fija en al menos diez millones de euros con respecto a la primera oferta.

Esa cifra también sigue por debajo del traspaso que el Ajax tiene en mente. En el entorno del Johan Cruijff ArenA se habla de un precio de salida de unos 60 a 65 millones de euros por el extremo de 21 años.

Para sacar la mayor cantidad posible de las negociaciones, el Ajax ha recurrido a la ayuda de Jorge Mendes. El prestigioso agente portugués, que ya habría ofrecido sus servicios hace cinco meses, trabaja en este caso con una fórmula de no cure no pay y solo recibirá una remuneración cuando el PSG ponga sobre la mesa la cantidad deseada.

Mendes también fue contactado anteriormente por AZ y NEC para ayudar en posibles salidas de Kees Smit y Kodai Sano, respectivamente. No se sabe si está realmente implicado en el inminente traspaso de Sano al PSV.

Godts, a nivel personal, ya habría llegado a un acuerdo total con el PSG, donde le espera un contrato hasta mediados de 2031 o 2032. El Ajax juega el domingo contra el PEC Zwolle, pero debido al creciente interés parisino no está claro si el belga seguirá formando parte de la convocatoria del conjunto de Ámsterdam para entonces.