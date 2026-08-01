El PSG prepara un golpe fuerte para fichar a Torres del Barcelona

El Paris Saint-Germain ha dirigido con fuerza su mirada hacia Ferran Torres, después de perder la operación para fichar a Yan Diomande tras la irrupción del Real Madrid en el último momento, lo que trastocó los planes del club parisino.

El club francés se movió durante una semana intensa, en la que alcanzó un acuerdo de principio para incorporar a los centrocampistas ofensivos Mika Godts, del Ajax, y Akliouche, del Mónaco, antes de comenzar ahora su movimiento hacia Ferran Torres.

Según el diario español "Sport", el Paris Saint-Germain le dejó claro al jugador que está dispuesto a mejorar cualquier oferta de renovación de contrato que pueda presentarle el Barcelona, y el club francés confía además en su capacidad para convencer al jugador de que se una a sus filas.

El club francés ralentizó el ritmo de su movimiento para incorporar al delantero hasta cerrar sus operaciones en las bandas y, sobre todo, el capítulo de las salidas del equipo.

El Paris Saint-Germain ya ha logrado vender al delantero Gonçalo Ramos al Milan, mientras que Kolo Muani podría marcharse a la Juventus durante el presente fin de semana.

Una vez completada esta tarea, el asesor deportivo Luis Campos se dedicará por completo a la operación para fichar a Ferran Torres, que el club considera que va por el buen camino.

Los primeros contactos por Ferran se produjeron durante el Mundial, y la impresión del Paris Saint-Germain es que el delantero del Barcelona estaba dispuesto, al menos, a escuchar la oferta. La figura de Luis Enrique y el sólido proyecto económico y deportivo del club parisino atraen a numerosos jugadores.

Hubo conversaciones entre ambas partes, se hizo evidente el interés, y ahora es el momento de definir la oferta económica para sentar las bases del acuerdo.

El Paris Saint-Germain no tratará la operación como una maniobra para ganar tiempo, ya que le ofrece a Ferran un contrato de cinco años, con un salario que supera de forma notable lo que percibe en el Barcelona.

Esto le garantiza al jugador un salario elevado y un contrato firmado durante los mejores años de su carrera deportiva, lo que supone una garantía para su futuro.

El Paris Saint-Germain también es consciente de que la situación se ha vuelto más complicada, y el gran nivel que mostró Ferran durante el Mundial, junto con el hecho de que el Barcelona no haya podido fichar hasta ahora a un delantero, podrían entorpecer la operación.

El Barcelona presionará a Ferran para que continúe en el equipo, pero la pregunta es si ya es demasiado tarde, después de que el club catalán mantuviera este asunto congelado durante demasiado tiempo.

Eso perjudicó al jugador, tras ver cómo todas las renovaciones de contrato de los jugadores del equipo se resolvían antes que la suya.

Ferran mantiene una fuerte relación con el Barcelona, y es consciente de que sus opciones de disponer de más minutos de juego podrían aumentar considerablemente si el club no ficha a Julián Álvarez este verano.

También sabe que conseguir un puesto en el Paris Saint-Germain sería sumamente difícil dada la potencia ofensiva que posee el equipo.

Y si el Paris Saint-Germain alcanza un acuerdo con Torres, iniciará sus conversaciones con el Barcelona, y ambas partes se verán obligadas a llegar a un acuerdo, porque al jugador solo le queda un año de contrato.