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El Paris Saint-Germain ha iniciado negociaciones para ampliar el contrato de su capitán, Marquinhos. El defensa brasileño lleva más de una década como pieza clave del proyecto en la capital francesa y sigue siendo una figura fundamental entre los líderes de la plantilla.

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El campeón de Europa busca asegurar la continuidad de su capitán

El Paris Saint-Germain está decidido a prolongar la estancia de Marquinhos, leyenda del club, en el Parque de los Príncipes. Desde que llegó procedente de la AS Roma en 2013, durante los primeros años de la era QSI, el veterano defensa se ha convertido en el líder indiscutible del vestuario.

El gigante de la Ligue 1 quiere evitar cualquier incertidumbre sobre el futuro de su capitán, según informó por primera vez RMC Sport. Marquinhos está cerca de completar su recuperación tras sufrir una distensión en el muslo derecho durante el partido de Champions League contra el Barcelona . Se espera que el defensa brasileño se reincorpore pronto a la plantilla y podría jugar el sábado ante el Niza.

Evitar el interés de otros clubes

En las últimas temporadas, Marquinhos ha sido objeto frecuente de especulaciones, con persistentes rumores sobre un posible y lucrativo traslado a Qatar.

El club fichó anteriormente a Illia Zabarnyi, procedente del AFC Bournemouth, como posible sucesor a largo plazo en el puesto de capitán. Pese a la presión del joven internacional ucraniano, Marquinhos ha conservado su puesto en el once y sigue siendo una pieza fundamental del planteamiento táctico del actual cuerpo técnico.

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Las negociaciones siguen en marcha

Según se ha podido saber, las conversaciones entre el club y los representantes del jugador avanzan bien. El PSG quiere asegurar la continuidad de su capitán a largo plazo y le ha ofrecido ampliar su contrato un año, mientras ambas partes siguen negociando. El defensa, que cumplirá 33 años el próximo mes de mayo, tiene contrato con el club parisino hasta junio de 2028.

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Marquinhos ha cosechado numerosos títulos en el Paris Saint-Germain: ha ganado la Ligue 1 en 11 ocasiones y ha levantado dos veces el trofeo de la Champions League. También ha conquistado dos Supercopas de la UEFA, entre muchos otros títulos, lo que subraya su importancia en los éxitos del club a lo largo de los años.

La aportación de Marquinhos esta temporada

Marquinhos ha disputado ocho partidos con el Paris Saint-Germain entre todas las competiciones esta temporada y ha marcado tres goles.

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El Paris Saint-Germain lidera actualmente la Ligue 1 con 23 puntos, dos más que el Lille, segundo clasificado.