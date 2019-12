El PSG busca cerrar la puerta a Zidane con una megaoferta a Mbappé

'Le Parisien' informa que el cuadro parisino está preparando una oferta de "tamaño XXL" para retener al francés

El , a pesar de tener la temporada encauzada (es líder de forma destacada en la , ya que le saca 7 puntos al segundo, y ha entrado en octavos de la Champions como segundo de grupo por delante del ), ya piensa en sus próximos proyectos.

En la cabeza de la directiva del cuadro parisino hay una sola idea para las próximas temporadas: retener a Kylian Mbappé. El joven campeón del mundo ha tenido algunos roces con Tuchel, su entrenador, y eso ha hecho despertar las esperanzas del equipo blanco para poder hacerse en los próximos meses con los servicios de la joya francesa. Es por ello que el cuadro parisino ya está manos a la obra para evitar eso.

Según publica 'Le Parisien', el equipo de la capital de aprovechará los próximos días para enviar una oferta 'irrechazable' al delantero, que lleva 18 goles en 19 partidos. Mbappé termina contrato en el 2022, y es algo que inquieta sobremanera a la ejecutiva del PSG, que ya tuvo serios problemas el pasado verano para retener a otra de sus estrellas, el brasileño Neymar.

A pesar de esto, hay algo entre los directivos del PSG que no les hace estar seguros de que el jugador acepte la oferta y amplíe su vinculación con el cuadro campeón de la Ligue 1. Ese factor no es otro que la mala relación entre Mbappé y Tuchel. Además, que el PSG haya caído en octavos de la Champions en las últimas campañas no invita al optimismo entre los altos ejecutivos de uno de los grandes conjuntos del Viejo Continente.

'Le Parisien' también informa que el tamaño de la oferta será de "XXL", es decir, que la oferta conllevaría a un aumento muy importante del salario de Mbappé dentro de la plantilla. A pesar de todos los rumores, Mbappé solo está centrado en su trabajo dentro del terreno de juego y espera a que acabe la temporada para llevar a cabo toda negociación u operación.