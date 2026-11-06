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Troy Deeney ha instado a Folarin Balogun a rechazar un fichaje por el Manchester United en enero y ha advertido de que el proyecto de Old Trafford supondría un paso atrás para el delantero del Mónaco. Se espera que el United incorpore a un nuevo atacante, ya que Benjamin Sesko estará de baja hasta 2027, pero el exdelantero del Watford insiste en que el club no ha dado a ningún delantero el apoyo necesario para triunfar en la última década.

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Relacionan al Manchester United con un posible fichaje de Balogun en enero

Se espera que el Manchester United fiche a un nuevo delantero en enero, ya que Sesko estará de baja hasta 2027 por un problema en la espinilla. Esta semana se ha relacionado al United con un posible fichaje de Balogun, y el Mónaco quiere vender al jugador de 25 años.

Balogun destacó con Estados Unidos en el Mundial, en el que marcó tres goles en cuatro partidos, y suma 31 tantos en 95 encuentros con el Mónaco. El exdelantero del Arsenal estuvo cerca de fichar por el Everton después de que se acordara un traspaso de 40 millones de libras, pero la operación se frustró el último día del mercado tras surgir dudas durante el reconocimiento médico.

Deeney cree que el fichaje de Balogun por el Manchester United «no funcionaría»

Sin embargo, Deeney cree que Balogun debería buscar otro destino cuando se reabra el mercado de fichajes. El exdelantero del Watford fue tajante al valorar un posible traspaso a Old Trafford. «No, no, no. No sería bueno para el Manchester United ni para el propio Flo Balogun», declaró Deeney a CBS Sports.

«No funcionaría. En la última década, el Manchester United no ha demostrado que un delantero pueda llegar allí y rendir bien. No te ofrece la estructura de apoyo necesaria para eso». Deeney cree que ese historial debería servir de advertencia a Balogun.

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Deeney cree que el fichaje frustrado de Balogun por el Everton tenía sentido

Deeney consideraba que el fichaje frustrado por el Everton le habría venido mucho mejor a Balogun y señaló las ocasiones que el equipo genera para sus delanteros. «La verdad es que pensé que el fichaje por el Everton tenía sentido. Lo digo porque el Everton genera buenas ocasiones. Si te fijas en [Thierno] Barry ahora mismo, no se da las mejores oportunidades y falla mucho.

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«Balogun estaba en un momento de forma maravilloso al comienzo de la temporada, venía de un Mundial maravilloso y marcó muchos goles en la Champions League. Creo que el proyecto del Manchester United supondría un paso atrás para él».

¿Qué le espera a Balogun?

Balogun dejó abierta la puerta a un regreso a la Premier League el mes pasado. «Sí, posiblemente. El fútbol da muchas vueltas, como hemos visto después del Mundial. Estuve cerca de un traspaso que no se concretó, pero desde luego es una opción», declaró a talkSPORT.

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Con el Mónaco dispuesto a venderlo, Balogun afronta una decisión importante sobre su futuro antes de que se abra el mercado de enero.