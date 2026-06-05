El protagonista se niega a conceder una entrevista sobre el cambio más extraño en la historia de la selección holandesa

Jasper Cillessen se niega a participar en un episodio de «Andere Tijden Sport» sobre el Mundial de 2014. Así lo reveló la presentadora Dione de Graaff el viernes en el programa «Carrie op Vrijdag», de Carrie ten Napel.

El programa aborda el cambio de portero en los cuartos de final ante Costa Rica, cuando el seleccionador Louis van Gaal reemplazó a Cillessen por Tim Krul en la prórroga. Krul detuvo dos penaltis y se convirtió en el héroe de la selección holandesa.

Ten Napel confirma en el debate del viernes que Cillessen no participará en el reportaje de este domingo. «Lo hemos intentado por varias vías, pero no quiere. Solo podemos especular sobre el motivo», explica De Graaff.

«Quizá le resulta demasiado doloroso y prefiere no recordarlo», especula De Graaff. «Pero luego veo las imágenes y se le nota feliz cuando Krul detiene el último penalti; incluso sale corriendo».

En el documental sobre el Mundial de 2014 interviene, entre otros, Van Gaal. «Cillessen se arriesga en los penaltis. Y no hay que arriesgarse. A Van Gaal eso le molesta muchísimo», añade De Graaff. El exseleccionador también admite que «fracasó» al intentar convencer a Cillessen de que se quedara quieto.

De Graaff añade que Van Gaal alude al encuentro contra Australia, ganado 3-2, cuando Cillessen falló en detener un penalti. “Ahora se dice que, si Cillessen hubiera parado ese penalti, todo habría sido distinto. Pero no lo hizo. Querían a alguien con más audacia y confianza, con ese farol de La Haya de Krul”, concluye De Graaff.