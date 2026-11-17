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El exjugador del Barcelona Gerard Pique ha expresado su profunda frustración por la sanción de 12 partidos impuesta al portero del FC Andorra Jesus Owono tras un trágico accidente sobre el terreno de juego. La Federación Española de Fútbol (RFEF) sancionó severamente al internacional de Guinea Ecuatorial después de que un choque provocara la muerte del delantero del Tenerife Jesus de Miguel a principios de este mes.

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La RFEF sanciona al portero tras la tragedia en el tiempo añadido

El incidente mortal ocurrió en el tiempo añadido de un partido de la segunda categoría del fútbol español disputado el 2 de noviembre, que se suspendió posteriormente después de que Owono viera la tarjeta roja por la acción. Jesus de Miguel fue trasladado de inmediato a cuidados intensivos tras el choque y falleció en el hospital a la mañana siguiente.

Tras la tragedia, Owono admitió que estaba viviendo «los días más difíciles de mi vida» . Pese a que el choque fue accidental, el comité disciplinario de la RFEF dictaminó que el portero empleó «fuerza excesiva» y le impuso una sanción de 12 partidos por conducta violenta.

Pique critica la sanción máxima en un vídeo publicado en redes sociales

En un vídeo publicado en TikTok a última hora del lunes, Pique, accionista mayoritario del Andorra, sostuvo que el organismo sanciona el trágico desenlace en lugar de la acción en sí.

«Jugadores, exjugadores, entrenadores, porteros, todo el mundo lo ha calificado de accidente», afirmó el exdefensa del Barcelona. «Creo sinceramente que imponerle a Jesus la sanción máxima por esta acción lo coloca en una situación que no merece, porque no tiene la culpa de que haya ocurrido todo esto».

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Para poner de relieve lo que considera una falta de coherencia disciplinaria, el exinternacional español señaló la sanción de tres partidos impuesta al extremo del Albacete Jose Corpas después de que una entrada alta dejara hospitalizado al centrocampista del Sabadell Quadri Liameed. «Por suerte, Quadri está bien, las consecuencias en este caso no fueron mortales y el comité decidió sancionar a Corpas con tres partidos», añadió. «Con todo esto, mi reflexión es: ¿qué se sanciona, la acción o las consecuencias?».

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Investigación judicial y consecuencias que van más allá del terreno de juego

Al margen de las sanciones deportivas, la policía española ha abierto una investigación por un posible homicidio imprudente. Según la legislación española, las muertes por causas no naturales, incluidos los accidentes, se someten a investigación judicial, aunque la Fiscalía ha señalado que es poco probable que se abra un proceso penal.

Para el entrenador Carles Manso, las consecuencias del incidente pesarán sobre su portero mucho más tiempo que cualquier sanción impuesta por las autoridades del fútbol. «Jesus va a necesitar mucho más que 12 partidos antes de estar disponible y poder competir», afirmó Manso. «Ninguna sanción nos va a devolver a [De Miguel]».

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Sin fecha fijada para el regreso de Owono

Incluso después de cumplir su sanción de 12 partidos, la fecha del regreso de Owono a la competición sigue completamente abierta. Carles Manso ha confirmado que el club dejará la decisión enteramente en manos del portero y que solo volverá a pisar el terreno de juego cuando se sienta preparado para jugar de nuevo.