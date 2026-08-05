El empresario estadounidense Ben Harburg, propietario del club saudí Al-Khulood, se burló de la inminente incorporación de la estrella egipcia Mohamed Salah a las filas del Trabzonspor turco.

El Trabzonspor había anunciado la tarde de ayer, martes, el inicio de sus negociaciones oficiales para fichar a Mohamed Salah, en un paso que podría allanar el camino para completar uno de los traspasos más destacados del mercado de fichajes.

Minutos antes, la cuenta oficial del Trabzonspor en "X" había publicado un vídeo que mostraba las pirámides de Egipto, en alusión a la cercanía del fichaje de Salah.

Salah dejó el Liverpool al finalizar la temporada pasada, tras 9 años en el fortín de Anfield, repletos de logros individuales y colectivos.

Muchos esperaban el nuevo paso de Salah, ante las previsiones de su traspaso a la liga saudí, y en especial al Al-Ittihad, que trató de incorporarlo según numerosos informes de prensa.

Sin embargo, parece que Salah ha decidido su destino con el traspaso a la liga turca, y concretamente al Trabzonspor, para comenzar un nuevo capítulo en su trayectoria deportiva.

Sobre este traspaso, Ben Harburg comentó a través de su cuenta oficial en "X": "Se ha ido a la liga adecuada. La liga profesional saudí no es el lugar apropiado para pasar unas vacaciones de jubilación".















