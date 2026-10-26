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El propietario del AC Milan, Gerry Cardinale, ha expresado su plena confianza en Ruben Amorim tras una victoria crucial a domicilio que ha reactivado la campaña del club en las competiciones nacionales. El empresario estadounidense destacó la fortaleza mental del equipo para sobreponerse a los recientes reveses en Europa y lograr un resultado a domicilio gracias a su eficacia.

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Cardinale reacciona al triunfo ante el Udinese

Cardinale ha expresado su satisfacción con la trayectoria actual del Milan bajo la dirección de Amorim tras una convincente victoria por 2-0 ante el Udinese en el BluEnergy Stadium. El triunfo supuso una respuesta muy necesaria para el Milan, que venía de sufrir una frustrante derrota ante el Bournemouth en competición europea. Con los tres puntos, el Milan ha igualado a la Roma en la tercera posición y se sitúa a solo cuatro puntos de los dos primeros, el Inter y la Lazio, mientras la lucha por el título empieza a tomar forma.

Al propietario estadounidense le impresionó especialmente cómo gestionó la plantilla la presión de responder a un mal resultado en Europa con una actuación disciplinada en la competición doméstica. «El equipo sigue mejorando y ha mostrado una gran capacidad de reacción tras el decepcionante partido en Europa. Mantuvimos una intensidad alta durante todo el encuentro; la posesión del balón y la agresividad para recuperarlo tras perderlo fueron aspectos muy positivos», declaró Cardinale a Sky Sport Italia.

Cardinale elogia la gestión de Amorim

Más allá del esfuerzo colectivo, Cardinale destacó la dirección táctica de Amorim durante el encuentro. El propietario del Milan elogió al técnico portugués por su planteamiento proactivo y señaló en particular cómo gestionó las exigencias físicas de la plantilla en un periodo de partidos muy seguidos. Sus decisiones sobre el once inicial y el uso de los cambios fueron factores clave para mantener el nivel de energía del equipo.

«Ruben ha gestionado bien las rotaciones y los cambios. Todo esto nos deja en buenas condiciones de cara al partido del miércoles en casa», afirmó Cardinale.

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Próximos nombramientos y planes para el estadio

Más allá de los resultados inmediatos sobre el césped, el club atraviesa una etapa de cambios en su estructura directiva. Según diversas informaciones, la búsqueda de una nueva persona responsable del área de fútbol es una prioridad durante la estancia de Cardinale en Italia. Markus Krosche ha sido vinculado insistentemente con el puesto, aunque todavía no se ha alcanzado un acuerdo definitivo. Con este nombramiento, el club pretende agilizar sus estrategias de fichajes y desarrollo de cara al futuro.

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Además, para el jueves está prevista una importante presentación sobre el proyecto del nuevo estadio de San Siro, en la que participarán Cardinale y Beppe Marotta, representante del Inter. Esta iniciativa conjunta supone un paso histórico para los dos clubes de Milán, que buscan modernizar sus instalaciones. Por ahora, sin embargo, la atención sigue centrada en el terreno de juego, donde Amorim ha logrado estabilizar al equipo y se ha ganado el respaldo público de su presidente durante una semana que puede marcar la temporada.

Partidos decisivos a la vista

La victoria en Udine sirve de impulso para una semana de gran importancia en el calendario del AC Milan. El próximo compromiso será el miércoles, cuando recibirá al Bolonia en San Siro. El partido ofrece al equipo de Amorim la oportunidad de afianzarse entre los tres primeros y, quizá, reducir la distancia con los líderes de la liga.

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Sin embargo, la prueba más exigente aún está por llegar. Tras el partido contra el Bolonia, todas las miradas se dirigirán al primer Derby della Madonnina de la temporada frente a su gran rival, el Inter. El derbi, previsto para el sábado, ya se considera un posible punto de inflexión de la campaña. Una victoria no solo permitiría al Milan presumir ante su rival local, sino que también mostraría su intención de adelantarlo en la clasificación y volver a ser el equipo dominante de la ciudad.