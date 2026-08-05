El empresario estadounidense Ben Harburg, propietario del club saudí Al-Khaleej, se burló del fichaje de la estrella egipcia Mohamed Salah por el Trabzonspor turco.

El Trabzonspor anunció este miércoles su contratación oficial de Mohamed Salah, cerrando así uno de los fichajes más destacados del mercado de este verano.





Salah abandonó el Liverpool al término de la pasada temporada, tras nueve años en el feudo de Anfield, cargados de logros individuales y colectivos.









Muchos esperaban el nuevo paso de Salah, ante las expectativas de su traspaso a la liga saudí, y en especial al Al-Ittihad, que intentó ficharlo según numerosos informes de prensa.

Sin embargo, Salah decidió su destino trasladándose a la liga turca, concretamente al Trabzonspor, para comenzar un nuevo capítulo en su carrera deportiva.

Sobre este fichaje, Ben Harburg comentó a través de su cuenta oficial en «X»: «Se ha ido a la liga adecuada. La liga profesional saudí no es el lugar apropiado para pasar unas vacaciones de jubilación».







