El programa de entrenamiento de la selección holandesa en el Mundial, muy criticado: «Koeman no se da cuenta de que...»

El fisiólogo del esfuerzo Raymond Verheijen critica el programa de entrenamiento de la selección holandesa, según revela Mike Verweij en el pódcast «Kick-off» de De Telegraaf.

El martes Oranje tuvo día libre y no acudió al campo de entrenamiento. Para Verheijen eso es lógico: «Dos días tras el partido es el peor momento para hacer esfuerzo físico».

«Los futbolistas realizan un esfuerzo intermitente, muy distinto al de los ciclistas, y sufren más daños musculares», cita Verweij.

Solo para quienes llevan mucho sin jugar no tiene sentido. En la fase de grupos hay seis días entre partidos, tiempo suficiente para ponerlos a punto”, prosigue Verweij.

«La víspera del partido contra Japón se trabaja menos; el día del partido no hay entrenamiento; al siguiente, los suplentes juegan partidos cortos, pero si les das libre el día posterior, esos jugadores, como Justin Kluivert y Memphis Depay, entrenarán solo tres de nueve», añade.

«Eso no beneficia a Kluivert y Depay. Verheijen duda que Koeman entienda que debe usar estos días para ponerlos en forma», concluye Verweij.