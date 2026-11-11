«El problema más grave del Barcelona»: Kroos ataca la filosofía de Flick y una valoración excepcional para Yamal

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A pesar de su admiración por el fútbol que practica el Barcelona bajo la dirección de Hansi Flick, Toni Kroos, leyenda del Real Madrid, no considera que el equipo carezca de algunos atributos para competir por el título de la Champions League, advirtiendo de que su estilo ofensivo podría convertirse en un punto débil ante rivales capaces de aprovechar los espacios a la espalda de su línea adelantada.

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Kroos situó al Barcelona junto al Bayern de Múnich y el Paris Saint-Germain entre los equipos más fuertes de Europa, pero señaló que la superioridad ofensiva no garantiza el éxito continental, citando como ejemplo el enfrentamiento ante el Atlético de Madrid y las dificultades que encontró el conjunto catalán frente al Paris Saint-Germain, cuando chocó con rivales que saben cerrar los espacios y limitar su peligro.

El diario Sport recogió las declaraciones de la estrella alemana en su propio pódcast: «El Barcelona siempre intenta generar más ocasiones que sus rivales, pero en la Liga de Campeones te enfrentas a equipos capaces de marcar varios goles en un solo partido. También te mides a rivales que defienden de forma excepcional y no te permiten aplicar tu estilo habitual, y entonces debes saber cómo defenderte».

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Un elogio especial para Lamine Yamal

Por el contrario, Lamine Yamal recibió un elogio excepcional de Kroos, que se detuvo en su actuación frente al Atlético de Madrid y afirmó: «Los primeros 25 minutos de Lamine Yamal fueron absolutamente excepcionales. Es el tipo de actuación que te hace creer que un solo jugador puede cambiar el partido por sí mismo. Parecía que cada ataque peligroso del Barcelona pasaba por él, y no porque sus compañeros lo encontraran en posiciones ideales, sino porque él mismo generaba la ventaja, superaba a los rivales y creaba las ocasiones gracias a su talento individual. En algún momento te hace imaginar como si les dijera a sus compañeros: solo pasadme el balón y le daremos la vuelta al resultado del partido».

Cubarsí brilla en solitario: Kroos identifica los problemas más graves del Barcelona

El exjugador del Real Madrid pasó al problema que considera más grave en la plantilla del Barcelona: la ausencia de defensas capaces de afrontar los duelos individuales cuando el rival logra superar la presión alta y encuentra amplios espacios por detrás de la línea defensiva. Kroos puso como ejemplo a Dayot Upamecano, defensa del Bayern de Múnich, considerando que el Barcelona no tiene un jugador al que se pueda dejar solo ante un delantero, con 30 metros de espacio a su espalda, sin preocuparse por su capacidad para controlar la situación.

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Exceptuó de sus críticas a Pau Cubarsí, describiéndolo como el mejor defensa del equipo por una diferencia clara, por la fuerza que tiene en los duelos individuales y la velocidad que le ayuda a afrontar las situaciones difíciles. Sin embargo, mostró sus reservas sobre el resto de las opciones defensivas, al decir: «Cuando miro a los otros tres defensas, no veo a ningún jugador en cuya capacidad confíe para defender en solitario ante un delantero, con 30 metros de espacio abierto a su espalda».

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Añadió que superar la presión del Barcelona deja espacios enormes ante los rivales, mientras que los defensas encargados de cubrirlos no poseen la velocidad ni las cualidades defensivas excepcionales requeridas.

Lo comparó con la presencia de Upamecano y Alphonso Davies, asegurando que con ellos no se sentiría preocupado a la hora de defender ese espacio, antes de señalar que la tarea se vuelve mucho más difícil con João Cancelo, Gerard Martín y jugadores de ese tipo.

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A pesar de sus críticas, Kroos insistió en su admiración por el estilo del Barcelona, al decir: «Personalmente, me encanta por completo la forma en que juega el Barcelona. Creo que el fútbol que ofrece es magnífico y muy divertido de ver, pero el problema es que no posee la calidad defensiva excepcional necesaria para aplicar este estilo sin exponerse a problemas graves».

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