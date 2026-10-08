El Al Nassr logró retener a 4 de sus talentos más destacados en las distintas categorías inferiores, además de incorporar a nuevos jugadores.

El Al Nassr publicó, a través de su cuenta oficial en "X", un mensaje en el que anunció la renovación de los contratos de Abdulrahman Al Anzi, Yousef Al Tahan, Fawaz Al Mashhour y Abdulrahman Sufyani.

Sufyani es considerado el nombre más destacado de este cuarteto, ya que el Al Hilal intentó ficharlo en dos ocasiones. La primera, cuando era jugador del club Al Kawkab, antes de que el Al Nassr lograra incorporarlo en enero de 2023.

Dos años después, el Al Hilal volvió a intentar arrebatarle a Sufyani, tras entrar en periodo de agente libre con el Al Nassr, pero el club logró reconducir la situación y renovó el contrato de su joven talento por un periodo adicional.

El Al Nassr renovó el contrato de Sufyani por segunda vez, sobre todo tras su gran actuación con el equipo sub-21 del Al Nassr en la pasada edición de la Liga Joy de la Élite.

Además, el Al Nassr fichó al tunecino Yassine Salam, procedente del club Al Ettifaq, para reforzar sus categorías inferiores durante el próximo periodo.

Salam no fue el único recién llegado, ya que el club de la capital también anunció la incorporación del guardameta Abdulhadi Al Alwan, procedente del Al Fateh en calidad de cedido hasta el final de la temporada actual.

El club busca reforzar sus filas para enderezar su situación en la Liga Joy de la Élite (la liga saudí sub-21), donde atraviesa serias dificultades desde el inicio de la temporada actual.

El Al Nassr ocupa el decimocuarto puesto en la tabla de clasificación con 6 puntos, cosechados tras dos victorias y dos derrotas, lo que le pone en peligro de no clasificarse para los cuartos de final al término de la temporada.