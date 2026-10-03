Según escriben las Ruhr Nachrichten, el defensa central es actualmente el «candidato más caliente para salir» del líder de la Bundesliga.

En los últimos meses ha habido en varias ocasiones rumores de traspaso en torno a Reggiani. Así, en el último periodo de fichajes, entre otros, los dos pesos pesados de la Serie A, Inter de Milán y AC Milan, habrían intentado hacerse con el italiano de 18 años. Del mismo modo, el club de Championship Southampton FC también fue considerado un interesado concreto. Sin embargo, Reggiani habría rechazado una oferta de los Saints el día del cierre de mercado.

Vista su actual evolución deportiva, una venta de Reggiani no sorprendería.

La temporada pasada, el adolescente todavía fue uno de los grandes ganadores en el BVB. Se benefició de los problemas por lesiones y de la marcha relámpago del cedido Aaron Anselmino, y así llegó de manera sorprendente a sus primeros nueve partidos como profesional con los negriamarillos, en los que incluso logró un gol.

Reggiani dejó una impresión duradera y positiva y fue recompensado con un contrato profesional. En junio incluso debutó con la selección absoluta de Italia. Pero entonces su carrera se estancó, y Reggiani fue considerado en el BVB como uno de los perdedores de la pretemporada de verano.

El Borussia fichó a Joane Gadou, un nuevo competidor de alto nivel al que se le atribuye el futuro. También Filippo Mane adelantó a Reggiani en el ranking interno, además regresó Nico Schlotterbeck, que entretanto ha vuelto a lesionarse (rotura del ligamento lateral interno). Con Emre Can (rotura del ligamento cruzado), otra opción para el centro de la defensa volverá a estar disponible en el transcurso de la temporada.

¿Desde cuándo juega Luca Reggiani en el BVB?

Esta temporada, Reggiani suma solo dos partidos con el primer equipo del Dortmund, con el pobre tiempo de juego de apenas 50 minutos en total. A finales de agosto se dijo que Reggiani estaba abierto a un regreso a su país natal. A principios de 2024 había llegado al BVB procedente de la cantera del Sassuolo Calcio.

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En caso de una venta, también podría haber movimientos en posibles incorporaciones, siguen escribiendo las Ruhr Nachrichten. El internacional polaco júnior Marcel Regula (19, Zaglebie Lubin) sigue siendo considerado un candidato caliente.

El director deportivo del Dortmund, Ole Book, dijo recientemente: "Ahora mismo no estamos excesivamente cubiertos en cuanto a amplitud de plantilla, eso es seguro". Por ello, en enero "muchas cosas son posibles".