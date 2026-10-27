Salem Al Dawsari, capitán del Al Hilal, recuperó su olfato goleador tras una ausencia de cerca de 200 días, con su primer gol de la presente temporada con "El Líder".

El Al Hilal saudí visitó al Al Shamal catarí este martes, en el estadio Al Bayt de Jor, en la tercera jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de Asia de la Élite.

En el minuto 32 del encuentro, Salem Al Dawsari abrió el marcador para el Al Hilal, después de que el lateral francés Theo Hernández le cediera un balón raso ante la portería desguarnecida.

El gol fue el primero que marca "el Tornado" en la presente temporada con el Al Hilal, en su primera participación como titular con el equipo y la tercera en general, tras dos apariciones como suplente durante unos pocos minutos en la Roshn Saudi League.

Salem Al Dawsari estuvo ausente del Al Hilal desde el inicio de la presente temporada, debido a que se sometió a una intervención quirúrgica, tras participar con la selección de Arabia Saudita en el Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

Al Dawsari volvió a marcar con la camiseta de "El Líder" tras una ausencia de 197 días, desde que lo hizo durante el empate 3-3 ante el Al Sadd catarí, en los octavos de final de la misma competición asiática, antes de la derrota en los penaltis, el pasado 13 de abril.

Posteriormente, Salem disputó 8 partidos con el Al Hilal en la Roshn Saudi League y la Liga de Campeones de Asia de la Élite, 6 de ellos al final de la temporada pasada y 2 esta temporada, sin marcar ningún gol durante esos encuentros antes de su tanto contra el Al Shamal.