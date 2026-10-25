El primer tiempo deja al descubierto la crisis del Barcelona: se repite el escenario de París

El Barcelona no logró marcar durante la primera mitad del Clásico ante el Real Madrid, repitiendo así el guion del partido contra el Paris Saint-Germain, que el conjunto catalán disputó el pasado martes en la Liga de Campeones de Europa.

El Barcelona no había terminado antes la primera mitad sin marcar ningún gol esta temporada, salvo en el duelo contra el Paris Saint-Germain, antes de que la situación se repitiera ante su eterno rival, el Real Madrid, produciéndose ambas ocasiones en el plazo de una sola semana.

Este dato refleja el descenso de la eficacia ofensiva del conjunto catalán durante la primera mitad de ambos encuentros, en un momento en el que Hansi Flick busca corregir el rumbo y recuperar el peligro ofensivo durante la segunda mitad del Clásico.

Cabe recordar que el Real Madrid terminó la primera mitad del partido, correspondiente a la décima jornada de LaLiga, con un gol de Kylian Mbappé en el minuto 42.