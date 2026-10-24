El escocés Scott McTominay se ha convertido en un jugador diferente desde su llegada al Nápoles, superando toda su larga trayectoria en su anterior club, el Manchester United, en menos de dos temporadas y media.

El Nápoles empató 3-3 ante su invitado, la Roma, en el partido que los enfrentó este sábado en el estadio Diego Armando Maradona, en la octava jornada de la Serie A.

El encuentro fue testigo del brillo de McTominay, que marcó dos goles. El primero de ellos llegó en el minuto 48, cuando remató de cabeza un centro al fondo de la red.

Gracias a este gol, McTominay se ha convertido en el centrocampista de las cinco grandes ligas europeas que más goles ha marcado de cabeza en todas las competiciones desde su incorporación al Nápoles en el verano de 2024.

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Según la red de estadísticas "Opta", el centrocampista escocés ha marcado 11 goles de cabeza desde su traspaso al Nápoles, superando al brasileño Casemiro y al francés Corentin Tolisso, que han marcado 10 goles.

Su segundo gol, y el tercero del conjunto del sur de Italia, llegó en el minuto 83 del partido, tras un potente disparo raso desde fuera del área.

Este gol fue el número 30 que marca el jugador de 30 años desde su traspaso al Nápoles, a pesar de haber disputado solo 87 partidos, según la red de estadísticas "StatMuse FC".

De este modo, McTominay supera lo que ofreció con su anterior equipo, el Manchester United, en 7 años dentro del primer equipo, en los que disputó 255 partidos pero marcó únicamente 29 goles.



