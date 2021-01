El primer refuerzo de Colo Colo 2021: Omar Carabalí

El meta chilenoecuatoriano culminó su préstamo con San Luis y tiene la puerta abierta del cuerpo técnico, que renovará aquella zona de la cancha.

Pese a que en la preocupación principal es salvar la categoría, en la previa de la 'final' contra Coquimbo Unido, uno de los 13 pendientes del torneo, el entrenador Gustavo Quinteros habló de las chances de volver que tiene Omar Carabalí, el golero que pasó la última campaña a préstamo en San Luis de Quillota, donde jugó 1.362 minutos en los 16 partidos donde cumplió su primer año destacando en el fútbol profesional chileno (con tres vallas invictas, una roja, cuatro amarillas y 19 goles en contra). El nacido en , que disputó compromisos con la Sub 20 del Tri y la 23 de La Roja -como en la foto principal, de la Noche Alba de 2020-, fue considerado como reserva en cuatro ocasiones del proceso de Reinaldo Rueda al mando de .

El argentino-boliviano aseguró tener "las mejores referencias de él, los informes de los encargados, del especialista de arqueros son muy buenas. Seguramente será uno de los jugadores que volverá al club", pero puso paños fríos sobre una decisión final, aunque el meta tiene contrato vigente con B&N: "Hoy por hoy estamos tomando decisiones en el día a día, de entrenar lo mejor posible para cada final y el tema de jugadores lo decidiremos más adelante. Quizás después del término del torneo tendremos que tomar decisiones para conformar el plantel para la temporada que viene".

Cabe recordar que Quinteros ha sido ratificado por Aníbal Mosa independiente del futuro cercano del club y que en los planes del DT no están Miguel Pinto ni Darío Melo, que hoy secundan a Brayan Cortés. Según As Chile, la concesionaria solo dejará partir a Cortés si alguien paga los 3.5 millones de dólares de su cláusula, por lo que una tríada Cortés - Carabalí - Fierro no puede descartarse para el próximo campeonato, uno para el que seguirán soñando con Claudio Bravo.