Abdoulaye Sow, secretario general de la Federación Senegalesa de Fútbol, se mostró confiado tras la conclusión de la audiencia celebrada por el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) en la ciudad suiza de Lausana este jueves, con la presencia de las partes enfrentadas en el caso de la final de la Copa Africana de Naciones 2025.

Sow, que fue uno de los representantes de Senegal en la audiencia, explicó que la defensa presentó sus alegaciones completas durante la sesión, subrayando que la parte senegalesa defendió bien su postura.

Sow señaló, en declaraciones a los medios de comunicación frente a la sede del Tribunal Arbitral del Deporte, recogidas por la cadena francesa RMC: «Lo que podemos decir es que nuestros abogados presentaron nuestra defensa, expusieron todas nuestras observaciones y fueron escuchados por el tribunal arbitral».

Y añadió: «Ahora, le corresponde al TAS emitir su decisión en los próximos días o semanas».

El dirigente senegalés insistió en que los detalles de lo que ocurrió dentro de la sesión no pueden revelarse, debido a la confidencialidad de las deliberaciones, afirmando: «No puedo decir lo que realmente ocurrió, porque eso está sujeto a la confidencialidad de las deliberaciones. Pero puedo confirmar que Senegal defendió bien su postura».

Por su parte, los representantes del bando marroquí no realizaron declaración alguna tras el final de la sesión.

Cabe señalar que las partes implicadas en el caso, ya sea Marruecos, Senegal o la CAF, están obligadas a no revelar los detalles de los alegatos que tuvieron lugar durante la sesión de hoy, a la espera de la decisión del Tribunal Arbitral del Deporte sobre el litigio relativo a la final de la Copa Africana de Naciones 2025.

Se espera que el tribunal arbitral, compuesto por 3 árbitros, emita su decisión en los próximos días o semanas, para determinar el destino del recurso senegalés contra la decisión de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) sobre la final del torneo.

La selección de Senegal había vencido a Marruecos por 1-0 en la final del torneo, disputada el pasado enero, pero la CAF emitió posteriormente una decisión para traspasar el título a Marruecos, alegando la retirada de los jugadores de los Leones de la Teranga, en protesta por la decisión del árbitro congoleño Jean Jacques Ndala de señalar un penalti a favor de Marruecos.