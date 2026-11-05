El primer puesto para Alves: el contrato de 2030 acerca a Raphinha a un logro brasileño en el Barcelona

El brasileño Raphinha está a punto de firmar un nuevo contrato con su club, el Barcelona, que se extenderá hasta el 30 de junio de 2030, lo que podría darle la oportunidad de escribir un nuevo capítulo en la historia de los jugadores brasileños con el Barcelona, ya que, de completar el contrato, alcanzaría las ocho temporadas con la camiseta blaugrana, convirtiéndose en el segundo jugador brasileño con mayor permanencia en la historia del club, por detrás de su compatriota Dani Alves, que pasó nueve temporadas en dos etapas diferentes.

Los jugadores brasileños ocupan un lugar especial en la historia del Barcelona, después de que 46 futbolistas de esta nacionalidad hayan vestido la camiseta del equipo catalán, desde el portero Jaguaré Bezerra en 1931 hasta Gabriel Jesus en 2026, una lista que incluyó nombres legendarios como Romário, Ronaldo Nazário, Rivaldo, Ronaldinho y Neymar.

La trayectoria de Raphinha con el Barcelona ha confirmado su valor creciente dentro del equipo, tras superar un comienzo difícil después de su llegada en el verano de 2022, y logrando poco a poco imponerse gracias a su determinación y su trabajo constante, hasta convertirse en uno de los líderes del equipo. Actualmente disputa su quinta temporada con el club, igualando el número de temporadas que pasaron Evaristo de Macedo, Rivaldo y Ronaldinho, según el diario "Mundo Deportivo".

En 190 partidos oficiales con la camiseta del Barcelona, Raphinha ha marcado 94 goles y ha dado 62 asistencias, acercándose a las cifras de varias leyendas brasileñas del club, ya que iguala a Ronaldinho en número de goles, quien marcó 94 goles en 207 partidos, mientras que Rivaldo cuenta con 130 goles en 235 partidos y Evaristo con 181 goles en 237 partidos.

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El empeño del Barcelona en continuar con Raphinha no parece estar ligado únicamente a sus números goleadores, sino a su capacidad para adaptarse a las necesidades del equipo, especialmente después de que el cuerpo técnico dirigido por Hansi Flick propusiera utilizarlo en la posición de delantero centro, tras fracasar el fichaje de Julián Álvarez, ofreciendo el jugador cifras llamativas en ese rol, con 19 goles y 3 asistencias en 13 partidos.

A pesar de las tentadoras ofertas económicas que Raphinha podría recibir, especialmente de clubes de la liga saudí, su continuidad en el Barcelona parece la opción más probable dada su posición dentro del proyecto deportivo del club. Y si completa su nuevo contrato hasta 2030, llegará a los treinta y tres años y a las ocho temporadas con la camiseta del equipo, acercándose a un logro histórico, aunque el récord de Dani Alves en número de partidos disputados, que asciende a 410, siga por ahora fuera de su alcance.