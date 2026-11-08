Ali Maher, el nuevo director técnico de la selección de Egipto, abrió su corazón para hablar de los entresijos de su llegada al banquillo de los Faraones, desvelando sus aspiraciones para la próxima etapa y su postura respecto al anterior cuerpo técnico dirigido por Hossam Hassan, además de su visión sobre Mohamed Salah y su papel con la selección, así como el fútbol que aspira a ofrecer durante el próximo periodo.

La selección de Egipto se prepara para disputar sus dos encuentros ante Malaui los días 13 y 17 de noviembre, dentro de la tercera y cuarta jornada de la fase de clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027, en la primera prueba oficial del nuevo cuerpo técnico dirigido por Ali Maher.

Maher dijo, en declaraciones a través del canal "On Sport": "Cualquier entrenador egipcio tiene derecho a dirigir a la selección de los Faraones, y agradezco a Hossam e Ibrahim Hassan lo que aportaron a la selección, y siempre simpatizo con la persona luchadora en cualquier ámbito. Nos cansamos, nos esforzamos y trabajamos, y uno ha caído y se ha levantado muchas veces, pero se ha acostumbrado a ello, y espero que todos se unan en torno a la selección de Egipto".

El nuevo director técnico habló de Mohamed Salah, afirmando: "Cuento con jugadores destacados, y entre ellos el mejor jugador de la historia de Egipto, Mohamed Salah, que es una gran marca comercial, y todos estamos orgullosos de él, además de que representa un ejemplo para todos los jugadores. Tenemos un grupo destacado de profesionales, junto a los jugadores locales, y contamos con elementos del más alto nivel".

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Sobre los entresijos de su acuerdo con la Federación de Fútbol para asumir la responsabilidad, explicó: "El ingeniero Hany Abo Rida y los responsables de la Federación de Fútbol son personas respetables, y quieren aportar algo al país, y tienen una visión clara, además de que la reunión del acuerdo transcurrió con gran facilidad".

En cuanto a la elección del cuerpo técnico auxiliar, Maher dijo: "Me esmeré en elegir a personas capaces de ofrecer lo mejor de sí mismas en los puestos que ocupan, pues todos los que elegí asumen la responsabilidad, aman el trabajo y tienen un deseo real de aportar algo a Egipto".

Subrayó que sus convicciones no contemplan la existencia de un cargo de director de la selección, añadiendo: "Este país merece que nos esforcemos por él, y si Dios quiere lograremos ofrecer algo diferente".

Ali Maher cerró sus declaraciones dirigiendo un mensaje a la afición egipcia, afirmando: "Espero que todos se unan en torno a la selección, y que los jugadores sientan el apoyo y el cariño. Y si Dios quiere seremos una selección fuerte, que ofrezca un fútbol entretenido, y que se caracterice por la fiereza en ataque y en defensa".