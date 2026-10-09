El Al-Ahli vuelve a disputar partidos tras un largo periodo, debido al pasado parón internacional, sin varias de sus estrellas titulares.

El Al-Ahli visita hoy viernes al Al-Fateh, en el estadio Mydan First Finance de Al-Hasa, en la octava jornada de la Liga Roshn saudí.

El neerlandés Marino Pusic, director técnico del Al-Ahli, decidió dar descanso a las estrellas de la selección saudí que participaron con él en la conquista de la Copa del Golfo Arábigo en su vigesimoséptima edición, la "Khaleeji 27", al derrotar a Emiratos por dos goles a cero en la final del pasado martes.

La dupla formada por Saleh Abu Al-Shamat y Firas Al-Buraikan se sienta en el banquillo, mientras que el lateral izquierdo Zakaria Hawsawi está ausente por una lesión.

Además, el Al-Ahli disputa el partido sin su guardameta senegalés Édouard Mendy ni su defensa brasileño Roger Ibáñez, también por sufrir lesiones.

Por su parte, el Al-Fateh afronta el encuentro con nuevos alicientes, bajo la dirección del nuevo director técnico marroquí Jamal Sellami, después de que asumiera el cargo en sustitución de Khaled Al-Atwi, destituido ayer jueves.

El Al-Ahli ocupa la sexta posición en la tabla de la liga saudí con 12 puntos, cosechados tras 4 victorias y 3 derrotas, a 6 puntos completos del Al-Hilal, que lidera la clasificación.

Por su parte, el Al-Fateh ocupa el decimoquinto puesto en la tabla con tan solo 3 puntos, logrados con 3 empates y 4 derrotas, sin haber conseguido ninguna victoria hasta el momento.

La alineación del Al-Ahli fue la siguiente:

Portería: Abdulrahman Al-Sanbi

Defensa: Saeed Baatiyah - Merih Demiral - Mohammed Suleiman Bakr - Saad Balobaid

Centro del campo: Ziyad Al-Juhani - Valentin Atangana - Matheus Gonçalves

Delantera: Francisco Trincão - Ivan Toney - Wenderson Galeno