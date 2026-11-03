El club saudí Al Nassr ha iniciado sus movimientos oficiales respecto a la crisis que vivió su partido contra el Al Wasl emiratí en la Liga de Campeones de Asia de la élite.

La Confederación Asiática de Fútbol había anunciado la semana pasada el aplazamiento del partido entre el Al Nassr y el Al Wasl, correspondiente a la tercera jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones de Asia de la élite, debido a la imposibilidad del club emiratí de llegar a Arabia Saudí.

El aplazamiento provocó un estado de indignación en el ámbito futbolístico saudí, hasta el punto de que la Federación Saudí de Fútbol emitió un comunicado en el que aseguró que todas las condiciones estaban preparadas para recibir a la delegación del Al Wasl con normalidad.

El diario saudí Arriyadiyah señaló que el Al Nassr envió una carta a la Confederación Asiática de Fútbol en la que le pidió conocer los motivos del aplazamiento del partido.

El club saudí adjuntó en su carta todos los documentos que demuestran la provisión de los permisos de aterrizaje y las aprobaciones oficiales necesarias para recibir al equipo emiratí.

El Al Nassr incluyó también en su expediente el número de vuelo del avión privado que había enviado el club Al Wasl, antes de cambiar su decisión respecto a viajar a Riad.

El Al Nassr tiene la intención de seguir adelante con todos los procedimientos legales disponibles, con el fin de proteger los derechos del club y obtener los puntos del partido, en coordinación con la Federación Saudí de Fútbol.

Cabe recordar que el Al Nassr ocupa el séptimo puesto en el grupo Oeste de la Liga de Campeones de Asia de la élite, con 6 puntos, cosechados a partir de dos victorias y una derrota, mientras que le queda por disputar el partido aplazado contra el Al Wasl.