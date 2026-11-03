¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Al Nassr v Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Traducido por

El primer movimiento oficial: el Al-Nassr inicia la escalada en la crisis asiática del Al-Wasl

Al Nasr FC
Al-Wasl
AFC Liga de Campeones
1ª División
Arabia Saudí
Emiratos Árabes Unidos

¿Conseguirá el Real Madrid los puntos del partido?

El club saudí Al Nassr ha iniciado sus movimientos oficiales respecto a la crisis que vivió su partido contra el Al Wasl emiratí en la Liga de Campeones de Asia de la élite.

La Confederación Asiática de Fútbol había anunciado la semana pasada el aplazamiento del partido entre el Al Nassr y el Al Wasl, correspondiente a la tercera jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones de Asia de la élite, debido a la imposibilidad del club emiratí de llegar a Arabia Saudí.

El aplazamiento provocó un estado de indignación en el ámbito futbolístico saudí, hasta el punto de que la Federación Saudí de Fútbol emitió un comunicado en el que aseguró que todas las condiciones estaban preparadas para recibir a la delegación del Al Wasl con normalidad.

El diario saudí Arriyadiyah señaló que el Al Nassr envió una carta a la Confederación Asiática de Fútbol en la que le pidió conocer los motivos del aplazamiento del partido.

Próximos partidos
ALH

ALH

1ª División

06 nov 2026

ALN

ALN

ALJ

ALJ

1ª División

08 nov 2026

ALW

ALW

El club saudí adjuntó en su carta todos los documentos que demuestran la provisión de los permisos de aterrizaje y las aprobaciones oficiales necesarias para recibir al equipo emiratí.

El Al Nassr incluyó también en su expediente el número de vuelo del avión privado que había enviado el club Al Wasl, antes de cambiar su decisión respecto a viajar a Riad.

El Al Nassr tiene la intención de seguir adelante con todos los procedimientos legales disponibles, con el fin de proteger los derechos del club y obtener los puntos del partido, en coordinación con la Federación Saudí de Fútbol.

Cabe recordar que el Al Nassr ocupa el séptimo puesto en el grupo Oeste de la Liga de Campeones de Asia de la élite, con 6 puntos, cosechados a partir de dos victorias y una derrota, mientras que le queda por disputar el partido aplazado contra el Al Wasl.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google