El primer ministro británico exige la cabeza de Infantino: su propuesta es vergonzosa e inaceptable

El primer ministro británico Andy Burnham lanzó un duro ataque contra el presidente de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), Gianni Infantino, calificando su plan para abrir el organismo internacional a inversores del sector privado como una "propuesta vergonzosa", y afirmando que el mero hecho de considerar este proyecto demuestra que el suizo es "la persona equivocada" para liderar la organización mundial.

Burnham declaró a los periodistas este viernes, durante una visita a la ciudad de Sheffield, al norte de Inglaterra: "Fue una propuesta vergonzosa, y la simple posibilidad de considerarla demuestra, en mi opinión, que Infantino es la persona equivocada para liderar la organización", en una clara referencia a la necesidad de replantear el liderazgo de la FIFA.

Una dimisión estrepitosa que sacude los cimientos de la FIFA

Las declaraciones del primer ministro británico llegan en un momento en que aumenta la presión sobre Infantino desde dentro y fuera de la FIFA, ya que Carlos Cordeiro, principal asesor del presidente de la FIFA, anunció el viernes su dimisión del organismo directivo mundial en protesta por el controvertido plan.

Cordeiro, exbanquero, dijo en su comunicado de dimisión: "Vender una participación permanente en el activo más valioso del fútbol para recaudar 4.200 millones de dólares carece de lógica; es hipotecar el futuro del fútbol sin ninguna justificación convincente", en una mordaz crítica a las orientaciones del actual liderazgo de la FIFA.

Amenazas de boicotear el Mundial

Las protestas no se limitaron al ámbito británico ni al interior de los pasillos de la FIFA, sino que se extendieron a las grandes confederaciones continentales, ya que la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA) amenazó con boicotear el Mundial en caso de seguir adelante con el controvertido plan.

También la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) se sumó al coro de opositores, declarando el viernes que "debe replantearse cualquier propuesta que amenace el torneo", en referencia a los riesgos potenciales de abrir la FIFA al capital privado.

La FIFA intenta contener la crisis

En un intento de contener la creciente crisis, la FIFA emitió un comunicado la mañana del viernes, horas antes del anuncio de la dimisión de Cordeiro, en el que buscó tranquilizar a los círculos futbolísticos diciendo: "Nadie está vendiendo el fútbol; eso es algo en lo que la FIFA nunca pensaría".

Sin embargo, este comunicado no logró calmar la creciente indignación contra Infantino, que afronta la mayor crisis de su etapa como presidente de la FIFA desde que asumió el cargo, en medio de acusaciones de convertir el fútbol en un proyecto puramente comercial a costa de los valores deportivos y del patrimonio futbolístico mundial.

Los próximos días serán decisivos para determinar el destino de este controvertido proyecto, en medio de crecientes interrogantes sobre la capacidad de Infantino para seguir al frente de la FIFA ante este amplio rechazo de las distintas partes implicadas en el fútbol mundial.