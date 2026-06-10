El primer jugador tardó tres días en reaccionar al despido de Van Persie del Feyenoord

Tsuyoshi Watanabe lamenta la destitución de Robin van Persie como entrenador del Feyenoord. El defensa central japonés afirma que siempre contó con la plena confianza del técnico, despedido de De Kuip tras una evaluación de la directiva. Watanabe es el primer jugador en reaccionar a la repentina salida de Van Persie.

El director técnico, Dévy Rigaux, y el director general, Robert Eenhoorn, concluyeron el domingo que no hay futuro para Van Persie en el club y ya buscan un sucesor que inicie la preparación de la próxima temporada.

«Me entristece mucho su destitución», declaró el miércoles un apenado Watanabe al medio japonés Gekisaka. «Siempre me dio mucha confianza, al igual que a Ayase (Ueda, nota del editor)».

«Vivimos momentos buenos y malos, pero al final quedamos segundos y nos clasificamos para la Champions. Ya habíamos hablado de mejorar la próxima temporada, y justo entonces llegó su destitución. No sé cuál es el motivo de la directiva, pero lamento la decisión», suspira el internacional japonés unos días después de la noticia llegada desde Róterdam.

“No conozco la intención del club, pero estoy sinceramente decepcionado”, añade el defensa, concentrado con Japón para el Mundial. El domingo debutará ante Holanda en la fase de grupos.

“El primer partido de una fase final es clave. Conocemos las cualidades de Holanda: jugadores altos y fuertes. Pero yo también sé usar bien mi cuerpo”, afirma Watanabe sin temor a la Orange.

El central ya aconseja a sus compañeros de cara al domingo: «Debemos mantenernos compactos. Si no sumamos un buen resultado, los otros dos partidos del grupo serán cruciales». Suecia y Túnez completan el grupo F.