¿El primer guiño para la llegada de Rojo a Boca? "La decisión es del Manchester United", dijo Alayes

El director deportivo de Estudiantes dijo que no imagina al jugador con otra camiseta, pero que "puede pasar cualquier cosa".

El regreso de Marcos Rojo a Estudiantes estuvo muy lejos de ser el deseado. Los seis meses que iba a estar a préstamo el defensor se convirtieron en apenas uno y medio por la pandemia y la subsecuente suspensión del campeonato, que le permitió apenas jugar un solo partido. Por ahora, el jugador deberá retornar a y su futuro es incierto, pero en el medio se metieron Boca y Juan Román Riquelme y parece que el deseo de quedarse con el exdefensor de la Selección argentina va en serio.

"No me sorprende que lo quieran, es un jugador reconocido. Lo veo difícil que juegue en otro club, verlo con otra camiseta me resulta raro pero nunca digas nunca. La decisión ya es del ", expresó Agustín Alayes, director deportivo del Pincha. Hace poco había trascendido que el futbolista le había dado prometido a Desábato, el DT, que, en caso de seguir en el país, sería en el club que lo formó. Pero... ¿Se dará?