El primer gol de Luka Romero en Mallorca y un guiño a la historia de Maradona

El juvenil que decidió jugar para la Selección argentina convirtió por primera vez en la Segunda y la similitud con el primer grito del 10 asombra.

Cuando Luka Romero nació, el 18 de noviembre de 2004, Diego Maradona llevaba ya siete años retirado y luchaba por su vida, luego de aquella internación en la Suizo- en la que comenzó su proceso de desintoxicación. El juvenil que nació en , vive desde niño en pero decidió jugar para la Selección argentina, nunca lo vio jugar en vivo, pero aún así reflejó su idolatría luego de su momento de gloria: su primer gol en .

"El gol se lo dedico a él y mi abuela Mabel, que me está mirando desde ahí arriba. Mi familia me apoya mucho. También la plantilla y el entrenador. Me dan muchos consejos. Estaban todos muy contentos", contó el pibe, luego de las lágrimas que se escaparon luego de su conquista. Unos minutos más tarde, ya con el teléfono en la mano, dejó claro que "él" era "D10S".

Muy feliz por mi primer gol con el @RCD_Mallorca y por otra victoria más.



Este gol va por vos D10S🙌🏼 pic.twitter.com/gVZeDgXT1h — Luka Romero (@lukaromero_) November 29, 2020

Pero hay más sobre esta conquista, con la que el equipo balear se impuso 4-0 sobre Logroñés y le permite seguir como líder de Segunda División. Lo hizo a los 16 años y 11 días de vida, mientras que Diego festejó por primera vez con la camiseta de (roja, también) a los 16 años y 15 días, ante de Mar del Plata. Y, como no podía ser de otra manera, el tanto de Romero fue con un zurdazo cruzado que dejó inmóvil al arquero.

Es verdad que Luka debutó aún más joven que Diego, con 15 años y 229 días, ante , para ser récord del fútbol español, en tanto que Pelusa tenía 15 y 355 días. La historia dirá para qué está el joven que se inclinó por la camiseta que ya vistió en un Sudamericano Sub 15 y prometió defender, pese a los llamados de México y España. Por ahora, seguirá con la idolatría y intentando imitarlo cada día.