Mientras Xavi empezó de verdad el lunes su labor como seleccionador de la selección neerlandesa, Mark van Bommel también ya ha completado su primer entrenamiento con la selección belga. Los medios belgas vieron un ambiente distendido, con solo un grupo reducido que realmente completó la sesión sobre el campo.

Eso tuvo todo que ver con los muchos internacionales belgas que este fin de semana todavía disputaron un partido completo con su club. Por eso, junto a los cuatro porteros, solo estuvieron sobre el terreno de entrenamiento Romelu Lukaku, Mika Godts, Zeno Debast, Malick Fofana, Romeo Lavia, Dodi Lukebakio y Diego Moreira. Muchos atacantes, por tanto, lo que llevó a Van Bommel a optar principalmente por ejercicios de definición.

«Van Bommel dejó sobre todo ese trabajo en manos de sus asistentes», observó Het Nieuwsblad. «Con el exextremo Boudewijn Zenden al frente, que asumió la mayor parte y claramente ya tiene una buena conexión con algunos atacantes. Pero también los otros asistentes, Maarten Martens y Reinier Robbemond, hicieron lo suyo».

«¿Y el propio seleccionador? Lo observó todo desde cierta distancia. Observar, por tanto, nunca es una mala idea en un primer entrenamiento así. Aunque Van Bommel también se llevó de vez en cuando a algún chico aparte. Romelu Lukaku, por ejemplo, con quien el neerlandés habló un par de minutos en un ambiente sobre todo distendido. Incluso con algo de broma».

También para Mika Godts fue, por tanto, un entrenamiento para mostrarse de inmediato ante el nuevo seleccionador, después de que el pasado verano no formara parte de la convocatoria de Bélgica para el Mundial. El extremo izquierdo del Paris Saint-Germain, que lo incorporó este verano procedente del Ajax, no dejó, sin embargo, una impresión imborrable.

«Hubo risas cuando Mika Godts, en el espacio de dos minutos, primero golpeó sin querer al asistente Robbemond y después partió un palo de un balonazo. Esa puntería todavía no está del todo afinada», señaló Het Nieuwsblad, que ya había destacado anteriormente que quizá haya minutos de juego en el horizonte para Godts, ya que Leandro Trossard todavía entrena al margen y Jérémy Doku incluso está completamente ausente.

El próximo viernes, Van Bommel arrancará la Nations League con Bélgica, con un partido fuera de casa contra Italia. Después, todavía jugará contra Francia, Turquía y de nuevo Francia.