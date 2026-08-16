El primer desafío del capitán: Valverde lucha por resolver el dilema de Mourinho en el Real Madrid

El uruguayo Federico Valverde asume el brazalete de capitán del Real Madrid esta temporada, tras una trayectoria repleta de logros que inició desde su llegada procedente de Peñarol en 2016, escalando por todas las categorías hasta alcanzar la cima con apenas 28 años, después de conquistar prácticamente todos los títulos posibles.

El brazalete de capitán en el club blanco nunca ha sido un símbolo de comodidad, sino que representa una recompensa a una trayectoria de entrega y, al mismo tiempo, una responsabilidad que pesa en el Bernabéu más que en cualquier otro lugar del mundo del fútbol.

Según el diario español "Marca", este encargo esconde un desafío puramente deportivo para el jugador uruguayo, ya que, además de liderar al equipo del entrenador portugués José Mourinho, debe imponerse en un mediocampo que se ha convertido ahora en una lucha compleja.

El técnico portugués se apoyará en un plan de doble pivote en el centro, por el que compiten tres candidatos destacados para ocupar solo dos puestos.

Tras frustrarse el fichaje de Rodri, el recién llegado Bernardo Silva ha emergido como un elemento imprescindible para la gestión del juego, al ser la única opción disponible para Mourinho para desempeñar el papel de organizador y creador de juego declarado.

El entrenador José Mourinho afronta un gran dilema táctico para resolver el puesto restante en el once titular, donde la lucha se limita a Tchouaméni y Valverde.

Esta rivalidad tiene un carácter especial y un morbo añadido a raíz del altercado que se produjo entre ambos la temporada pasada en Valdebebas y que provocó el traslado del jugador uruguayo al hospital.

Y pese a haber pasado página del desencuentro y a que existe un ambiente de reconciliación entre ellos, la realidad del fútbol les impone luchar por el mismo puesto, o compartir juntos la gestión del mediocampo en caso de que Bernardo Silva esté ausente del once.

La dupla se caracteriza por cualidades futbolísticas completamente distintas; Valverde destaca por su gran capacidad para cubrir los espacios abiertos y dar descanso a sus compañeros gracias a su energía y a su motor incansable, una virtud que también puede aprovecharse en el puesto de extremo derecho, aunque la llegada de Diomandé complica esa opción.

En cambio, Tchouaméni parece más adecuado para las ideas tácticas de Mourinho, gracias a su solidez defensiva, su buen trato del balón y su misión de proteger a Bernardo Silva y cubrir las obligaciones defensivas.

El capitán Valverde entra en el arranque de la temporada con una clara ventaja; tras haber sido uno de los primeros miembros del equipo en regresar después del Mundial, participó en todos los partidos amistosos durante la pretemporada ofreciendo buenos niveles, además de desempeñar el papel de portavoz ante los medios de comunicación, expresando sus elogios a Mourinho y a los nuevos fichajes como Bernardo Silva.

Por el contrario, Tchouaméni afronta el inicio de la temporada sin estar plenamente a punto, después de que no pudiera disputar ningún partido amistoso, siendo el único jugador del primer equipo que no participó en la preparación amistosa.

Las citas intensas de un calendario largo y exigente brindan oportunidades suficientes a ambos jugadores para conseguir sus minutos, aunque el reto existente radica en convencer a Mourinho de la legitimidad para ocupar ese puesto en el corazón del equipo.

Y la vía óptima para que Valverde honre el brazalete de capitán es merecerlo dentro del terreno de juego partido tras partido, sin depender del rango para asegurarse su lugar.