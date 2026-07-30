Matthias Jaissle, entrenador del Al Ahli de Yeda saudí, está cerca de dar el salto a la Premier League inglesa, pese a que su contrato con el club se extiende hasta el final de la próxima temporada.

Jaissle condujo al Al Ahli a conquistar el título de la Liga de Campeones de la Élite Asiática en las dos últimas temporadas, aunque no logró coronarse en la Roshn Saudi League de profesionales.

Sin embargo, parece que el viaje que comenzó en el verano de 2023 está llegando a su fin, tras la aparición de informaciones sobre su posible traspaso al Newcastle United.

El experto en fichajes Fabrizio Romano reveló, a través de su cuenta en "X", en la mañana de este jueves, que Jaissle es el primer candidato para dirigir al Newcastle United, señalando la existencia de negociaciones avanzadas entre ambas partes.

Romano había aclarado que Eddie Howe, entrenador del Newcastle, dejará su cargo, y que la dirección del club inglés comenzó a moverse para fichar a un sustituto.

Informes periodísticos saudíes habían señalado que Jaissle no llegó a un acuerdo con la dirección del Al Ahli saudí para renovar, debido a la discrepancia sobre algunas cláusulas del nuevo contrato.

En caso de que se confirmen las informaciones sobre su traspaso al Newcastle, Jaissle, de 38 años, regresaría a Europa después de que su última experiencia hubiera sido con el Salzburgo austriaco.

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