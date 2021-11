El primer baile de Xavi

El 18 de agosto de 1998, Xavi Hernández cumplía su sueño. Había estado esperando mucho tiempo ese momento, el instante de cordarse las botas, enfundarse la camiseta con el escudo del Barça en el pecho y saltar al césped para defender los colores con el primer equipo masculino. Ese día, en el estadio Lluís Sitjar de Mallorca, el futbolista que más partidos ha disputado en la historia del Barcelona debutaba a sus 18 años. Y lo hacía como titular, ocupando el puesto de toda una leyenda: Pep Guardiola. Pese a la derrota 2-1, el joven Xavi jugó 90 minutos y anotó el gol azulgrana. El primer paso antes de convertirse en un emblema del club.

Este sábado por la noche, 23 años y tres meses después, Xavi Hernández volverá a debutar. "Estoy menos nervioso que cuando era futbolista", admitió. No será lo mismo, porque no le veremos dominar el balón y los tiempos del partido como nadie lo ha hecho nunca en el Barcelona, pero la esperanza del barcelonismo es que, sentado en el banquillo, Xavi sea capaz de convencer al equipo de que sus ideas, su método y sus normas son el camino más rápido para recuperar la posición privilegiada que ocupaba el Barça no solamente en LaLiga, sino también en Europa.

Y esa es la misma esperanza que tiene el barcelonismo, una afición que se entrega a Xavi viendo reflejado en él a Pep, con la presión y las expectativas que eso significa. Este sábado por la noche, el Camp Nou mirará con otros ojos al equipo. Con una mirada limpia, sabiendo que no puede esperar milagros en las competiciones oficiales, pero con un alto grado de fe. El público quiere ver cambios. Necesita oler a nuevo, a virgen. Y para ello no solamente se conformará con ganar al Espanyol, que es importantísimo hacerlo, sino que pedirá empezar a ver el sello de Xavi, que no ha dudado en dejar claro cómo quiere jugar.

"Nuestra vía es jugar bien al fútbol, tener el balón, no especular, crear ocasiones, presionar alto, hacer un juego de posición. Así es más fácil llegar a los tres puntos. Porque nos váis a valorar por el resultado", comentó en la rueda de prensa previa, en la que también admitió que podría haber sorpresas en el once. Y es que en ataque, Xavi tiene pocos efectivos natos por culpa de las bajas de Ansu Fati, Braithwaite, el Kun Agüero y Dembélé: únicamente puede contar con Yusuf Demir, Luuk de Jong y Memphis Depay, a los que se les pueden sumar Coutinho y Gavi, capaces de jugar en banda. Con tantas bajas, el egarense también ha convocado a Abde Ezzalzouli, que ya debutó con el interino Sergi Barjuán, y al jovencísimo de 17 años Ilías Akhomach.