La selección española logró su segunda victoria en la Liga de Naciones de la UEFA, esta vez ante Croacia, ayer martes, por un resultado de 4-1, en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, gracias a la destacada actuación del joven jugador Lamine Yamal, de 19 años.

El jugador del Barcelona fue la figura del partido, ya que marcó el primer y el tercer gol de la selección española, y dio la asistencia del segundo gol que anotó Marc Bubel.

El encuentro se convirtió en una noche especial para el joven astro del Barcelona, que abandonó el terreno de juego en el minuto 68 entre una calurosa ovación, ya que más de 40.000 personas se pusieron de pie en el estadio Sánchez-Pizjuán para despedir a Lamine Yamal.

Pero aquella noche trajo consigo momentos especiales para el jugador del Barcelona.

Según el diario "Mundo Deportivo", al acercarse el final del primer tiempo, Ivan Perisic (37 años), que era consciente de lo que Lamine estaba haciendo sobre el terreno de juego y de la influencia del joven jugador español, le pidió su camiseta.

El croata quería llevarse un recuerdo especial del partido, así que Lamine aceptó e intercambiaron las camisetas.

Y al final del partido, se produjo un segundo intercambio: Lamine se acercó a Luka Modric (41 años), una de las leyendas de la selección croata, y acordaron intercambiar las camisetas.

Lamine quería conseguir la camiseta del centrocampista que durante muchos años fue una estrella del fútbol mundial y que ganó el Balón de Oro en 2018.

El croata, por su parte, se quedará con la camiseta de uno de los mayores talentos del fútbol actual.

Ambas camisetas tienen un destino muy concreto: el museo particular de Lamine Yamal, donde el jugador del Barcelona guarda una colección de camisetas de algunas de las mayores estrellas del fútbol de la historia, piezas raras que ha reunido durante sus primeros años como jugador profesional.

Entre ellas hay una pieza muy especial: la camiseta del Fútbol Club Barcelona que perteneció a Diego Armando Maradona, y que el argentino vistió durante su etapa en el club.