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¿Fichará realmente Erling Haaland por el Real Madrid próximamente?

Los rumores sobre un posible fichaje de Erling Haaland por el Real Madrid han cobrado fuerza. Según informa el periodista Nick Harris, de la plataforma de investigación Sporting Intelligence, el presidente Florentino Perez confía en poder hacerse con el delantero del Manchester City este mismo verano.

«Florentino Perez está cada vez más convencido de que Erling Haaland jugará en el Real Madrid la próxima temporada. Me lo cuenta una persona de contacto que hace poco almorzó con Pérez», escribió Harris en una publicación en X.

El Real Madrid ha sido vinculado en repetidas ocasiones con un posible fichaje de Haaland. La última vez fue durante la campaña para la presidencia del club en verano. Entonces, Enrique Riquelme, rival de Perez, llegó a afirmar que ficharía al noruego si ganaba . También aseguró que Haaland deseaba ir al Real Madrid.

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Poco después, el Manchester City respondió con un comunicado en el que desmintió tajantemente a Riquelme , que, de todos modos, acabó perdiendo las elecciones. «Las informaciones procedentes de España sobre el futuro de Erling Haaland son falsas. No hay ninguna posibilidad de que eso ocurra ni existe ninguna cláusula contractual que lo permita. Estamos considerando emprender acciones legales por el uso de la imagen de nuestro jugador en este contexto», señaló el club en su comunicado. El entorno de Haaland también tachó de fantasiosa la afirmación. El experto en fichajes Fabrizio Romano citó así a su padre, Alfi, y a su representante, Rafaela Pimenta: «Todo esto es muy entretenido, pero no es cierto. Les deseamos lo mejor a ambos candidatos en las elecciones del Real Madrid».

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El escándalo financiero podría golpear duramente al Manchester City

Desde entonces, sin embargo, la situación ha cambiado por completo. En el marco del procedimiento por presuntas infracciones de las normas financieras, el Manchester City se enfrenta a sanciones drásticas : se habla de una prohibición de fichar, una deducción de puntos e incluso un descenso forzoso. Si se diera el peor escenario, no se puede descartar que algunos jugadores abandonen el club.

Sin embargo, como el club ha recurrido pese a haber sido declarado culpable de 114 de los 115 cargos, aún se desconoce el alcance de las sanciones. La vista del recurso comenzará a mediados de diciembre de 2026. No se espera una resolución antes de principios de 2027. Solo después determinará el comité las sanciones concretas.

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Haaland, cuyo contrato se extiende hasta 2034, habló por primera vez hace unos días sobre el procedimiento contra su club . «Es una pregunta que me cuesta responder. Se trata de una disputa legal», declaró a TV 2 Sport. Añadió que todo el asunto es una cuestión «entre la Premier League y el Manchester City». «Se está tratando ante un comité. ¿Debo responder a eso? No lo sé. Es un poco difícil contestar cuando en realidad no sé mucho al respecto».

Haaland subrayó además que ni siquiera se ha ocupado de las acusaciones. «Me concentro en rendir para el Manchester City, un club con el que firmé un contrato de cinco años en 2022 y otro de nueve años y medio a finales de 2024», dijo el jugador de 26 años, que afirmó estar «feliz» en Manchester.