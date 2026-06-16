El presidente estadounidense Donald Trump es el protagonista indiscutible de la final del Mundial

La FIFA ha autorizado a Donald Trump a entregar la Copa del Mundo al equipo ganador tras la final. Además, podrá permanecer en el podio cuando se levante la copa.

Según el periodista Ben Jacobs, la FIFA no objetó la idea durante la discusión interna, por lo que se rompe la norma de que solo un miembro del equipo campeón entregue el trofeo.

Además, podrá permanecer en el podio durante el levantamiento del trofeo, algo inusual. Trump aún no ha decidido cuánto se involucrará con los campeones.

En la Casa Blanca se prevé que el protagonista de «Solo en casa 2» aproveche al máximo esta oportunidad para ganar visibilidad, como ya hizo en el Mundial de Clubes del año pasado.

El verano pasado, tras ganar la Copa Mundial de Clubes con el Chelsea en Estados Unidos, Trump se mantuvo en el podio después de la entrega y sorprendió a jugadores como Cole Palmer.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, le pidió que se retirara, pero Trump hizo caso omiso. Para evitar un nuevo episodio similar, la FIFA habría relajado sus normas.

Trump no asistió al partido inaugural de Estados Unidos contra Paraguay por su agenda apretada.

Pese a ello, se espera que acuda a la final del 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y quizá a algún otro encuentro.