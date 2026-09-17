El presidente del Trabzonspor se burla de la prensa de Estambul por Salah

"Si un equipo de Estambul hubiera cerrado este fichaje, la ciudad todavía estaría ardiendo".. con estas palabras, el presidente del Trabzonspor, Ertugrul Dogan, envió un mensaje directo a los críticos del fichaje de Mohamed Salah.

Aseguró que la estrella egipcia Mohamed Salah está muy contento en el feudo del Mar Negro, y que está totalmente integrado con el equipo.

En unas declaraciones exclusivas concedidas a la cadena A Spor, Dogan reveló la verdad sobre lo que rodea el traspaso de Mohamed Salah al Trabzonspor, y la polémica que siguió al fichaje histórico.

Dogan dijo, defendiendo a su nueva estrella: "Mohamed Salah, al contrario de lo que escribe la prensa de Estambul, está muy contento.. si este fichaje lo hubiera hecho un equipo de Estambul, el ambiente seguiría encendido hasta este momento".

El presidente del club añadió que el Trabzonspor no fichó a un simple futbolista: "No fichamos solo a un jugador, sino que fichamos a un ser humano y a una personalidad muy especial, es el mejor jugador musulmán del mundo".

Dogan elogió la asombrosa disciplina de la estrella egipcia desde su llegada, diciendo: "Desde el primer día nos está ayudando en todo, sin ningún problema ni obstáculo, es un verdadero ejemplo a seguir.. es el primero en llegar al entrenamiento y el último en marcharse, y tiene un papel muy importante en el desarrollo de los jóvenes jugadores del equipo".

Y continuó con un tono emotivo: "Se ha integrado por completo con el equipo, esa expresión le viene perfecta.. espero que no le echen el mal de ojo, ama la ciudad y la promociona, nosotros ni siquiera podemos subir a las alturas, pero él sube, mashallah".

El presidente del Trabzonspor recordó ejemplos de profesionales extranjeros que dejaron una huella ética en el club, diciendo: "Edin Visca también era así, y lo mismo Nwakaeme y Hamsik, son chicos muy educados y un buen ejemplo para quienes los rodean".

Dogan aseguró que el fichaje de Salah trasciende las dimensiones deportivas, subrayando su importancia para promocionar la ciudad de Trabzon a nivel mundial.

Y continuó: "Era importante cerrar este fichaje, y yo veía a mis hijos y a los aficionados en la calle viendo cómo los rivales hacían fichajes de grandes estrellas".

Concluyó sus declaraciones con un mensaje ambicioso para los aficionados del club: "Siempre decía que el Trabzonspor, cuando mejore su situación económica, disputará todo tipo de competición; ahora hemos ordenado nuestros asuntos en la retaguardia, y si Dios quiere haremos fichajes similares de ahora en adelante".

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