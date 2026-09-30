En su primer comentario oficial tras el estallido de la crisis por las acusaciones de apuestas que ha sacudido al fútbol turco, el presidente del Trabzonspor, Ertuğrul Doğan, rompió su silencio para revelar los entresijos de lo ocurrido, asegurando que no existe ningún motivo oculto y anunciando su disposición a presentar su defensa completa ante las autoridades competentes.

Las declaraciones de Doğan llegaron en respuesta a consultas periodísticas, entre las que destacó la del portal turco "61saat", este miércoles, sobre lo que se ha rumoreado acerca de que directivos del club poseían cuentas de apuestas.

Reconocimiento de un error

Doğan afirmó con un tono franco: "Soy una persona sincera y todo el mundo me conoce, este es mi noveno año en la dirección, y estos asuntos no habían estado antes sobre la mesa".

El presidente del Trabzonspor aclaró que la Federación Turca de Fútbol informaba a los árbitros y entrenadores de estas advertencias en sus reuniones, pero no facilitó ninguna información similar a los directivos y responsables administrativos, considerando que este era un asunto aparte que los directivos deberían haber conocido.

Y añadió: "Quizás se cometió algún error, pero quiero subrayar que no hay ningún malentendido intencionado ni ninguna otra circunstancia. Hablo en nombre del Trabzonspor, tenemos aquí a muchos amigos entre los directivos anteriores y actuales, todos ellos son personas respetables y de buenos valores, y yo doy fe de la ética de todos ellos".

Una cuenta cerrada

Doğan reveló un punto esencial de su defensa al decir: "Yo tenía una cuenta cerrada mucho antes de estos acontecimientos. Estas empresas eran patrocinadoras de los clubes, y las fiestas de su lanzamiento se celebraron en la propia sede de la Federación, y como no había ningún motivo oculto por mi parte ni por parte de mis compañeros, quizás nadie esperaba que ocurriera semejante problema".

Y prosiguió: "La Federación mostró toda esta discreción. Si cometimos un error o hubo una negligencia, pedimos disculpas, no tenemos ningún motivo oculto. Conozco a los demás directivos, hay personas competentes y presidentes, ninguno de ellos tenía ideas ni expectativas sobre estos asuntos. ¿Es esto una negligencia? Sí, lo es".

Una lección para el fútbol turco

El presidente del club señaló que este fenómeno se remonta a muchos años atrás, ya que algunos abrieron cuentas en el pasado, asegurando que él cerró sus cuentas mucho antes de estos acontecimientos.

Y añadió: "Nos ocurrió algo similar, y defenderemos nuestra postura. Esto será una lección para todos en el fútbol turco, las intenciones de todos son buenas, miramos hacia el futuro".

El presidente del Trabzonspor continuó: "No hay ningún problema, no queremos pensar que tengan ninguna intención maliciosa, nosotros también hemos cometido errores y necesitamos leer esos procedimientos con mayor atención,

Doğan cerró sus declaraciones con un mensaje contundente: "Ojalá la agenda no se hubiera ocupado de un asunto como este, pero siempre seguiremos diciendo lo que creemos que es correcto, seguiremos defendiendo los intereses del Trabzonspor y los intereses del fútbol turco, y no cederemos ni un ápice".







