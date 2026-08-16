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El presidente del Trabzonspor: el pueblo turco se despierta y se duerme con el nombre de Salah

Trabzonspor
Superlig
M. Salah
Turquía
Egipto

Ertuğrul Doğan, presidente del Trabzonspor, habló sobre el valor del fichaje del egipcio Mohamed Salah, quien se incorporó a las filas del equipo este verano, tras el final de su etapa histórica con el Liverpool.

Doğan declaró, a través del canal ON Sport con la periodista Meryhan Amro: "El pueblo turco en Trabzon se duerme y se despierta con el nombre de Mohamed Salah; la afición vive un estado anímico especial tras cerrarse el fichaje".

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Y continuó: "Estamos viviendo estos momentos felices con una gran ilusión, pues estamos convencidos de que hemos ganado un fichaje humano de la mejor persona".

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Señaló: "Salah es uno de los jugadores más importantes del mundo, si no el primero del mundo, y desde su primer día en Trabzon ha creado un ambiente bonito con sus amigos y compañeros en el equipo turco".

El presidente del Trabzonspor explicó: "El traspaso de Mohamed Salah a nuestro club nos respalda en muchas cosas fuera del fútbol, es una alegría para el mundo islámico, y además nos influirá de forma positiva en todos los ámbitos".

Apuntó: "Salah será un puente para el acercamiento y el fortalecimiento de las relaciones entre Egipto y Turquía; estamos viviendo un estado de pasión y entusiasmo, y no cabe duda de que su influencia en el aspecto futbolístico será enorme".

Y añadió: "Espero un aumento de la presencia de turistas egipcios en Trabzon para ver a Mohamed Salah en los partidos".

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