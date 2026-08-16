Ertuğrul Doğan, presidente del Trabzonspor, habló sobre el valor del fichaje del egipcio Mohamed Salah, quien se unió a las filas del equipo este verano, tras el final de su histórica trayectoria con el Liverpool.

Doğan declaró, a través del canal ON Sport junto a la periodista Merihan Amro: "El pueblo turco en Trabzon se duerme y se despierta con el nombre de Mohamed Salah; la afición vive un estado de ánimo especial tras cerrar el fichaje".

Y continuó: "Estamos viviendo estos momentos felices con gran entusiasmo, pues estamos convencidos de que hemos conseguido un fichaje humano de la mejor personalidad".

Señaló: "Salah es uno de los jugadores más importantes del mundo, si no el primero del mundo, y desde su primer día en Trabzon ha creado un ambiente agradable con sus amigos y compañeros en el equipo turco".

El presidente del Trabzonspor explicó: "El traspaso de Mohamed Salah a nosotros nos respalda en muchas cosas fuera del fútbol, y es una alegría para el mundo islámico; además, nos influirá de forma positiva en todos los ámbitos".

Destacó: "Salah será un puente para el acercamiento y el fortalecimiento de las relaciones entre Egipto y Turquía. Vivimos un estado de pasión y entusiasmo, y no cabe duda de que su influencia en el aspecto futbolístico será enorme".

Y añadió: "Espero un aumento de la presencia de turistas egipcios en Trabzon para ver a Mohamed Salah en los partidos".