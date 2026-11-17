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Todo apunta a que el presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Philippe Diallo, se enfrentará a Gianni Infantino por la presidencia de la FIFA en las elecciones del próximo marzo. Diallo se ha perfilado como el principal candidato europeo tras conversar con el dirigente del Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi.

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Diallo se prepara para desafiar a Infantino

La carrera por la presidencia de la FIFA podría dar un giro decisivo en los próximos meses. Todo apunta a que el presidente de la FFF, Diallo, anunciará oficialmente su candidatura a las elecciones previstas para el próximo marzo. Hasta hace poco, el actual presidente, Infantino, no tenía ningún rival en su intento de reelección.

Sin embargo, la UEFA, organismo rector del fútbol europeo, lleva tiempo buscando entre bastidores un candidato creíble que aspire al cargo. Diallo se ha perfilado ahora como el elegido para representar los intereses europeos. Se prepara para enfrentarse directamente a Infantino por el control del fútbol mundial, lo que introduce de repente una pugna electoral.

Al-Khelaifi desempeña un papel crucial

La inminente candidatura de Diallo a la presidencia se ha visto muy influida por algunas de las figuras más poderosas de la política del fútbol. Según Le Figaro, el presidente del PSG, Al-Khelaifi, ha sido uno de los principales impulsores de la iniciativa. Al-Khelaifi, que también preside la influyente Asociación de Clubes Europeos (ECA), habría mantenido varias conversaciones con el presidente de la FFF.

El dirigente catarí animó insistentemente a Diallo a dar el paso y enfrentarse formalmente a Infantino. Se cree que el propio Al-Khelaifi había rechazado anteriormente la posibilidad de presentarse a la presidencia. Esa negativa llevó de inmediato a la UEFA a buscar otro candidato europeo que asumiera el reto.

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La UEFA cierra filas en torno al presidente de la FFF

Encontrar un rival adecuado para Infantino no fue un proceso sencillo para los dirigentes europeos. Se contactó con el exentrenador del Arsenal Arsene Wenger como posible candidato , pero el francés acabó rechazando la propuesta de aspirar al máximo cargo.

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Con Wenger y Al-Khelaifi oficialmente fuera de la carrera, el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, también dio su firme respaldo a Diallo. El apoyo conjunto de Ceferin y Al-Khelaifi pone de manifiesto un esfuerzo europeo estrechamente coordinado para impulsar un cambio de liderazgo en la FIFA.

Ese respaldo conjunto otorga a Diallo una enorme ventaja política de cara a las elecciones. También garantiza que el dirigente francés no afrontará solo la intensa carrera por la presidencia.

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El anuncio oficial podría llegar pronto

Tras asegurarse el firme respaldo de figuras clave del fútbol europeo, se espera que Diallo anuncie oficialmente su candidatura de forma inminente. Después tendrá ante sí la difícil tarea de construir una coalición mundial.

Los próximos meses serán cruciales mientras el presidente de la FFF empieza a trazar su campaña de cara a las elecciones de marzo. Tendrá que convencer a las federaciones miembro de todo el mundo de que es necesario un cambio de liderazgo para el futuro del fútbol.

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Infantino, que dirige la FIFA desde 2016, se enfrenta ahora a una amenaza seria y creíble para su continuidad en el cargo. Se avecina una fascinante batalla política en la cúpula del fútbol mundial.