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Abdelmawgood Samir
Traducido por

El presidente del Manchester City rompe el silencio y responde con un comunicado oficial: "No les daremos la oportunidad"

Manchester City
Premier League
Inglaterra

¿Qué dijo?

Khaldoon Al Mubarak, presidente del consejo de administración del Manchester City, dirigió este sábado un mensaje a la afición del club, en el que confirmó la continuidad de los procedimientos legales relacionados con las acusaciones contra el club por infracciones financieras en el reglamento de la Premier League, subrayando el compromiso de la directiva de demostrar la inocencia del club.

El Manchester City emitió un comunicado oficial en respuesta a la información publicada por el periódico "The Athletic", que afirmaba que el club había sido declarado culpable de cometer infracciones financieras en 114 de los 115 cargos que se le imputan.

Al Mubarak declaró: "Esto es lo que le he dicho a mi familia: los procedimientos de la Premier League aún no han concluido, y nuestra confianza y determinación de demostrar la inocencia del club siguen firmes".

El presidente del club explicó que la confidencialidad de los procedimientos legales le impide debatir por completo los detalles del caso, e invitó a remitirse a los comunicados anteriores del Manchester City sobre el asunto, emitidos en 2023 y 2025.

Al Mubarak buscó tranquilizar a la afición, asegurando que el club no se verá afectado por lo que describió como las turbulencias que rodean el caso.

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Y añadió: "Hemos superado los desafíos juntos y los hemos vencido. Muchos siguen intentando obstaculizar la trayectoria de nuestro club. No les daremos la oportunidad".

El presidente del Manchester City concluyó su mensaje reafirmando que el club aspira a continuar su camino, y agregó: "Nos esperan grandes momentos después de este parón internacional".

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