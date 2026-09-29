El presidente del Manchester City: la Premier League adopta una "teoría de la conspiración" contra nosotros

Ferran Soriano, director ejecutivo del Manchester City, envió un mensaje a los empleados del club a través de un vídeo interno, en el que trató de calmar el ambiente tras el anuncio de la Premier League de la condena al club en la mayoría de los cargos relacionados con las infracciones financieras que se le imputan desde febrero de 2023.

En un momento en el que Soriano se negó a realizar declaraciones públicas tras conocerse la decisión, o a hablar durante la asamblea general de los clubes celebrada en Copenhague este martes, optó por dirigirse a los empleados del club, asegurando que las acusaciones en las que se basa el caso están "fundamentadas en una alegación falsa".

Soriano afirmó en su mensaje, según recogió el diario "Marca": "Todo el caso con la Premier League se basa en una acusación falsa, y es que el dinero de los propietarios del club fue inyectado al Manchester City a través de algunos patrocinadores de Abu Dabi. Eso no es cierto, y se han presentado pruebas suficientes ante el comité de la Premier League para demostrar que eso no ocurrió y no ocurrirá".

Y añadió: "Hablamos de extractos bancarios, transferencias financieras, testimonios de testigos y todo lo necesario para demostrar de forma concluyente que el dinero no procedía del propietario del club".

El director ejecutivo del Manchester City señaló que todos los cargos imputados al club se basan, desde su punto de vista, en esta premisa, diciendo: "Cada acusación falsa contra nosotros parte de esta alegación simple y completamente falsa".

Y prosiguió: "Sorprendentemente para nosotros y para nuestros abogados, y después de más de dos años, el comité de la Premier League emitió un dictamen que respalda la teoría de la conspiración que sostiene la Premier League. Y para llegar a ello, se ignoraron las pruebas presentadas por el club y se llegó a una conclusión errónea".

Soriano aseguró en el vídeo que el Manchester City recurrirá la decisión, algo que el club ya había confirmado oficialmente en un comunicado que emitió tras el anuncio del resultado de la investigación.

El siguiente paso en el caso se dará ante el comité independiente que determinará la sanción correspondiente al Manchester City, la cual podría oscilar, según el informe, entre una multa económica, una deducción de puntos, el descenso a una categoría inferior, hasta la exclusión de la Premier League.

El Manchester City tiene de plazo hasta el próximo viernes para presentar su recurso contra la decisión.